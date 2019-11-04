Убийца 14-летней Даши Дробот рассказал о последних минутах жизни девочки (видео)

Убийство Даши Дробот в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Убийца рассказал, за что убил 14-летнюю Дашу Дробот

В убийстве 14-летней Дарьи Дробот из Одессы подозревают 15-летнего подростка, который учился с девочкой в одной школе. Малолетний злоумышленник сознался в преступлении и рассказал, что произошло вечером, 2 ноября.

Напомним, Даша днем поехала с друзьями за город. Когда вечером девочка не вернулась, мама обратилась в полицию. Тело школьницы со следами насильственной смерти обнаружили 3 ноября в лесополосе в Лиманском районе в пригороде Одессы.

На брифинге Национальной полиции глава ГУНП области Олег Бех рассказал о деталях страшного преступления. По его словам, тело девочки лежало в лесополосе без нижней одежды. На голове Даши были многочисленные ссадины, а подъязычная кость переломана, что свидетельствует о удушении.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

В преступлении уже сознался 15-летний подросток, которого последним видели с Дашей. Парень учился в одесской школе №71 вместе с девочкой. Он выходец из неблагопролучной семьи, ранее был судим за грабеж, за что отбывал уголовный срок.

Подросток все это время скрывался у знакомых, а когда его задержали, он был в состоянии наркотического опьянения. На одежде и обуви парня были замытые следы крови.

Когда действие наркотиков закончилось, подросток рассказал, что пошел с Дашей прогуляться. Он предложил ей вступить с ним в интимную связь, но девочка отказала. Это вызвало в нем ярость, он стал бить ее по лицу. Когда Даша упала, продолжил бить ее ногами и душить. После чего раздел и пытался изнасиловать, но у него не получилось.

После содеянного он забрал у девочки телефон, который отдал своим знакомым, чтобы сдать в ломбард и купить наркотики.

Мама девочки рассказала, что отговаривала Дашу идти гулять в этот день. Но дочка упрямилась - это привело к ссоре, после которой она ушла. Девочка из благополучной семьи, на учете нигде не стояла.

Подростку инкриминируют умышленное убийство по ч. 2 ст. 115, максимальная санкция - пожизненное заключение.

Убийство Дарьи Дробот (видео: YouTube/Думская)