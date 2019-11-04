Убийство 14-летней школьницы в Одессе: новые детали трагедии (видео)

14-летняя Дарья Дробот ушла гулять с друзьями и не вернулась
Тело 14-летней школьницы Дарьи Дробот из Суворовского района Одессы обнаружили в воскресенье, 3 ноября. Пропавшую за день до этого девочку искали всем личным составом полиции. В этот же день был задержан подозреваемый в расправе над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции города.
О пропаже дочери сообщила 2 ноября мама. Даша ушла днем гулять с друзьями и не вернулась. Правоохранители изучали записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивали тех, с кем она ушла. Утром 3 ноября ее нашли в лесополосе Лиманского района Одесской области с признаками насильственной смерти.
Убийство Дарьи Дробот в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)
Приятели Даши рассказали, что они отдыхали на окраине города. Она вместе с несовершеннолетним парнем из этой же компании куда-то ушла. Друзья не дождались их возвращения и разъехались по домам.
Полиция установила личность парня, который ушел с Дашей. В 15:00 он был задержан. Подозреваемым оказался 15-летний школьник, которому инкриминируют ст. 115 УК Украины (Убийство).
Все это время подросток скрывался у своих знакомых.
Следственные действия продолжаются.
Убийство Дарьи Дробот в Одессе (видео: od.npu.gov.ua)