Убийство 14-летней школьницы в Одессе: новые детали трагедии (видео)

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

14-летняя Дарья Дробот ушла гулять с друзьями и не вернулась

Тело 14-летней школьницы Дарьи Дробот из Суворовского района Одессы обнаружили в воскресенье, 3 ноября. Пропавшую за день до этого девочку искали всем личным составом полиции. В этот же день был задержан подозреваемый в расправе над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции города.

О пропаже дочери сообщила 2 ноября мама. Даша ушла днем гулять с друзьями и не вернулась. Правоохранители изучали записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивали тех, с кем она ушла. Утром 3 ноября ее нашли в лесополосе Лиманского района Одесской области с признаками насильственной смерти.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

Приятели Даши рассказали, что они отдыхали на окраине города. Она вместе с несовершеннолетним парнем из этой же компании куда-то ушла. Друзья не дождались их возвращения и разъехались по домам.

Полиция установила личность парня, который ушел с Дашей. В 15:00 он был задержан. Подозреваемым оказался 15-летний школьник, которому инкриминируют ст. 115 УК Украины (Убийство).

Все это время подросток скрывался у своих знакомых.

Следственные действия продолжаются.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (видео: od.npu.gov.ua)