Убийство Дарьи Лукьяненко: волонтеры рассказали о странностях во время поиска

Убийство 11-летней девочки в селе Ивановка Одесской области подняло на уши всю Украину. Дарью Лукьяненко искали шесть дней пять полицейских отделов, около ста нацгвардейцев и столько же волонтеров. Были задействованы служебные собаки, авиация и водолазы, отрабатывались самые, казалось бы, невероятные версии. Но чуда не случилось – тело девочки обнаружили в выгребной яме дома, где жили знакомые родителей Дарьи.

Волонтеры отметили, что во время поиска ребенка 22-летний Николай Тарасов вел себя спокойно и не подозрительно. Он помогал искать девочку и приглашал волонтеров к себе домой.

"Вел себя очень спокойно и не подозрительно. Он делал вид, что переживает за девочку. Неоднократно его пытались допрашивать, но он спокойно отвечал о подробностях того дня, мы не имели даже за что зацепиться. Он приносил воду для волонтеров, приглашал всех домой на кофе, неоднократно там были дома. И никакого повода не было, чтобы хотя бы за что-нибудь зацепиться. Слишком все чисто с его стороны. Но мы все равно к нему присматривались", - сообщили волонтеры.

Жители села Ивановка в шоке от трагедии и хотят выгнать из поселка всю семью Тарасовых. Кроме того, они считают, что Николай Тарасов заслуживает самую высокую меру наказания за такое чудовищное преступление.

"Мы все здесь, чтобы ему дали самую тяжелую меру наказания! Ведь признался, что увидел девочку еще на базаре, потом дождался ее по дороге в кружок возле своего дома, затащил во двор, сначала душил ее в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не делал. Затем он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. А семью Николая мы выгоняем из деревни, потому что это нелюди воспитали изверга", - говорят односельчане.

В среду, 26 июня, на телеканале "Украина", в 19:50 выйдет эксклюзивный выпуск ток-шоу "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым. Очевидцы, жители села, волонтеры, родные Дарьи Лукьяненко и семейства Тарасовых постараются дать ответы на все вопросы, которые связаны с этим жутким преступлением. Также родные Тарасова пройдут освидетельствование на полиграфе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Тарасов на видео рассказал, что сделал с 11-летней Дашей.

А также рассказывали о том, что тело Дарьи Лукьяненко убийца мог сначала поместить в морозилку и поэтому его не нашли во время первого обыска.