Вбивство Дар'ї Лук'яненко: волонтери розповіли про дивацтва під час пошуку

Вбивство 11-річної дівчинки в селі Іванівка Одеської області підняло на вуха всю Україну. Дар'ю Лук'яненко шукали шість днів, п'ять поліцейських відділів, близько ста нацгвардійцев і стільки ж волонтерів. Були задіяні службові собаки, авіація і водолази, відпрацьовувалися самі, здавалося б, неймовірні версії. Але дива не сталося – тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі будинку, де жили знайомі батьків Дарини.

Волонтери відзначили, що під час пошуку дитини 22-річний Микола Тарасов вів себе спокійно і не підозріло. Він допомагав шукати дівчинку і запрошував волонтерів до себе додому.

"Вів себе дуже спокійно і не підозріло. Він робив вигляд, що переживає за дівчинку. Неодноразово його намагалися допитувати, але він спокійно відповідав про подробиці того дня, ми не мали навіть за що зачепитися. Він приносив воду для волонтерів, запрошував усіх додому на каву, неодноразово там були вдома. І ніякого приводу не було, щоб хоча б за що-небудь зачепитися. Занадто все чисто з його боку. Але ми все одно до нього придивлялися", - повідомили волонтери.

Мешканці села Іванівка в шоці від трагедії і хочуть вигнати з селища всю сім'ю Тарасових. Крім того, вони вважають, що Микола Тарасов заслуговує на найвищу міру покарання за такий жахливий злочин.

"Ми всі тут, щоб йому дали найтяжчу міру покарання! Адже зізнався, що побачив дівчинку ще на базарі, потім дочекався її по дорозі в гурток біля свого будинку, затягнув у двір, спочатку душив її в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не робив. Потім він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином та спалив. А сім'ю Миколи ми виганяємо з села, тому що це нелюди виховали нелюда", - говорять односельці.

У середу, 26 червня, на телеканалі "Україна" о 19:50 вийде ексклюзивний випуск ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим. Очевидці, жителі села, волонтери, рідні Дар'ї Лук'яненко і сімейства Тарасових постараються дати відповіді на всі питання, які пов'язані з цим страшним злочином. Також рідні Тарасова пройдуть обстеження на поліграфі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Тарасов на відео розповів, що зробив з 11-річною Дашею.

А також розповідали про те, що тіло Дар'ї Лук'яненко вбивця міг спочатку помістити в морозилку і тому його не знайшли під час першого обшуку.