Убийство Дарьи Лукьяненко: новые детали о подозреваемом Николае Тарасове

Убийство Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина)

Николай Тарасов во время поисков пытался втереться в доверие к волонтерам

Николай Тарасов, 22-летний житель села Ивановка, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, во время поисков ребенка вел себя с волонтерами предельно вежливо и спокойно показывал им свой дом. Кроме того, он пытался присоединиться к их группе. Об этом говорится в эфире передачи "Говорит Украина".

Волонтеры рассказали во время эфира, что Тарасов был с ними очень вежливым и охотно водил их по своему дому и показывал, где и какие помещения находятся. Ни сам Тарасов, ни его родственники не пытались помешать волонтерам и охотно открыли двери всех помещений.

"Что меня удивило – когда мы спускались с собакой в подвал, он нас предупредил: "Спускайтесь аккуратно, там много стекла, чтобы собака лапы не порезала", - рассказал волонтер Дмитрий Подорога, который занимался поисками Дарьи с самого первого дня.

Дарью Лукьяненко убили в селе Ивановка (Коллаж РБК-Украина)

Он добавил, что в первый день не нашли девочки, так как рассчитывали на то, что она жива. После этого, телефон Дарьи отследили буквально по секундам и выяснили, что именно возле дома Тарасовых обрывается след ребенка.

Дмитрий Подорога признался, что Тарасова начали подозревать изначально, хотя он пытался попасть в его группу волонтеров. У ребят отличная подготовка и они специализируются на прохождении катакомб, и они заходят спокойно в такие заваленные подвалы, куда люди без спецподготовки зайти не рискнут. Почему Тарасов, который не имеет такой подготовки, хотел попасть именно в эту группу – непонятно.

Также волонтер рассказал, что Тарасов регулярно к ним приходил, предлагал воду или кофе, но не помогал, а даже в какой-то момент стал всячески отвести их от своего дома.

"И когда я подошел к туалету, открыл дверь и начал светить туда фонариком – он очень быстро заявил, что есть еще подвал и места, которые можно посмотреть", - добавил Подорога.

Убийство Дарьи Лукьяненко - новые детали (YouTube/Говорит Украина)

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