Могли развращать сыновей: всплыли скандальные детали о семье убийцы Даши Лукьяненко

Убийство Дарьи Лукьяненко (коллаж: РБК-Украина)

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области потрясло всю страну

Дарья Лукьяненко была найдена мертвой 19 июня в выгребной яме домохозяйства семьи Тарасовых в Ивановке Одесской области. Недавно вскрылись ужасающие подробности о семье подозреваемого в убийстве 22-летнего Николая Тарасова. Об том стало известно во время обсуждения резонансного дела в программе "Говорить Україна".

Местные жители рассказывают, что глава семейства регулярно оскорблял и избивал своих сыновей, а кое-кто говорит, что Геннадий Тарасов мог даже развращать старшего Александра и младшего Николая.

К слову, о жестких методах воспитания в семье Тарасовых местные жители говорили и ранее.

Николай Тарасов в зале суда (фото: facebook.com)

В Ивановке рассказали, что отец регулярно оскорблял детей, называл "сволочью", "скотами", "падлами".

По словам Анны Зборовчук, которая держала контейнер на рынке рядом с Тарасовыми Геннадий однажды "перетянул палкой" старшего Александра.

"И так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила", - рассказала Анна.

Женщина также отметила, что младшего Николая никогда и не видели. Ранее мы писали, что 22-летний парень вел отшельнический образ жизни.

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

Анжелика Кришталь, знакомая семьи, подтвердила, что издевательства над сыновьями в этой семье действительно были. По словам девушки, в Ивановке какое-то время ходили слухи, что родители могли даже развращать Николая и его брата.

Отметим, что в селе говорят, что вся семья Тарасовых замкнутая, "неадекватная". Старший 26-летний Александр также ведет скрытный образ жизни, не общается со своими ровестниками.

Убийство Дарьи Лукьяненко (видео: YouTube/Говорить Україна)

Отметим, ранее выяснилось, что Геннадий Тарасов был судим за попытку изнасилования и отсидел пять лет в колонии. Из-за чего семье Тарасовых пришлось бежать из родного села в Николаевской области пятнадцать лет назад. Теперь же из-за угроз самосуда Тарасовым скорее всего придется покинуть Ивановку, в которой они плотно осели и открыли собственный бизнес.

21 июня с Дашей Лукьяненко попрощались в родной Ивановке, где жила, училась, занималась танцами прекрасная и любимая всеми девочка.

Напомним, тело трехлетнего ребенка в чемодане нашли на окраине Черновцов. Находку обнаружили случайные прохожие вечером в четверг, 27 июня.