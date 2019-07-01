Вбивство Дар'ї Лук'яненко: нові деталі про підозрюваного Миколу Тарасова

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Микола Тарасов під час пошуків намагався втертися в довіру до волонтерів

Микола Тарасов, 22-річний житель села Іванівка, який підозрюється в вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко, під час пошуків дитини поводився з волонтерами гранично ввічливо і спокійно показував їм свій будинок. Крім того, він намагався приєднатися до їх групи. Про це йдеться в ефірі передачі "Говорить Україна".

Волонтери розповіли під час ефіру, що Тарасов був з ними дуже ввічливим і охоче водив їх по своєму будинку і показував, де і які приміщення знаходяться. Ні сам Тарасов, ні його родичі не намагалися перешкодити волонтерам і охоче відкрили двері всіх приміщень.

"Що мене здивувало – коли ми спускалися з собакою в підвал, він нас попередив: "Обережно спускайтеся, там багато скла, щоб собака лапи не порізала", - розповів волонтер Дмитро Подорога, який займався пошуками Дар'ї з самого першого дня.

Дар'ю Лук'яненко вбили у селі Іванівка (Колаж РБК-Україна)

Він додав, що в перший день не знайшли дівчинки, так як розраховували на те, що вона жива. Після цього, телефон Дар'ї відстежили буквально по секундах і з'ясували, що саме біля будинку Тарасових обривається слід дитини.

Дмитро Подорога зізнався, що Тарасова почали підозрювати спочатку, хоча він намагався потрапити в його групу волонтерів. У хлопців відмінна підготовка і вони спеціалізуються на проходження катакомб, і вони заходять спокійно в такі завалені підвали, куди люди без спецпідготовки зайти не ризикнуть. Чому Тарасов, який не має такої підготовки, хотів потрапити саме в цю групу – незрозуміло.

Також волонтер розповів, що Тарасов регулярно до них приходив, пропонував воду або каву, але не допомагав, а навіть в якийсь момент став всіляко відводити їх від свого будинку.

"І коли я підійшов до туалету, відкрив двері і почав світити туди ліхтариком – він дуже швидко заявив, що є ще підвал і місця, які можна подивитися", - додав Подорога.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко - нові деталі (YouTube/Говорить Україна)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що спливли скандальні подробиці про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко.

А також розповідали про те, що батьків вбивці Даші Лук'яненко перевірили на детекторі брехні.