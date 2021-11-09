Убийство чемпиона по джиу-джитсу из-за украинского языка: видео задержания подозреваемого

В Кирилловке в Запорожской области пьяный мужчина зарезал ножом 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько из-за украинского языка. Теперь в сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве.

На кадрах также видно тело убитого спортсмена. Он лежал возле своего предполагаемого нападавшего. При этом мужчина вел себя неадекватно.

Он не осознавал того, что рядом лежит уже мертвый человек, которого он убил. Подозреваемый просил охранников оказать помочь спортсмену.

Кроме того, он заявил, что Николай Балабатько первым напал на него с ножом. После задержания злоумышленник жаловался на оскорбления очевидцев происшествия, а также на лай собаки.

На видео также видно рыдающую женщину, предположительно, продавщицу магазина, возле которого произошло преступление.

Очевидцы говорили о том, что после удара ножом Николай был еще жив и разговаривал с ней.

Когда приехали медики, то сообщили, что нож попал прямо в сердце потерпевшего.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

Подробности трагедии

По словам отца убитого спортсмена, между его сыном и мужчиной произошел конфликт из-за украинского языка.

Мужчина предложил молодому человеку выйти на улицу и поговорить, тот согласился, поскольку был уверен в своих силах, но у оппонента оказался нож.

Николай был единственным сыном известного местного предпринимателя и советника президента по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.