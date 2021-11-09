ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вбивство чемпіона з джиу-джитсу через українську мову: відео затримання підозрюваного

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 21:44
Вбивство чемпіона з джиу-джитсу через українську мову: відео затримання підозрюваного Колаж РБК-Україна: з'явилося відео затримання підозрюваного у вбивстві чемпіона з джиу-джитсу
Автор: Styler

У Кирилівці в Запорізькій області п'яний чоловік зарізав ножем 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатько через українську мову. Тепер у мережі з'явилося відео затримання підозрюваного у вбивстві.

Дане відео опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

На кадрах також видно тіло вбитого спортсмена. Він лежав біля свого ймовірного нападника. При цьому чоловік поводився неадекватно.

Він не усвідомлював того, що поруч лежить вже мертва людина, яку він убив. Підозрюваний просив охоронців допомогти спортсмену.

Крім того, він заявив, що Микола Балабатько першим напав на нього з ножем. Після затримання зловмисник скаржився на образи очевидців події, а також на гавкіт собаки.

На відео також видно ридаючу жінку, імовірно, продавщицю магазину, біля якого стався злочин.

Очевидці говорили про те, що після удару ножем Микола був ще живий і розмовляв з нею.

Коли приїхали медики, то повідомили, що ніж потрапив прямо в серце потерпілого.

Переглянути відео можна за цим посиланням.

Подробиці трагедії

За словами батька вбитого спортсмена, між його сином і чоловіком стався конфлікт через українську мову.

Чоловік запропонував молодій людині вийти на вулицю і поговорити, той погодився, оскільки був упевнений у своїх силах, але у опонента виявився ніж.

Микола був єдиним сином відомого місцевого підприємця та радника президента з питань рекреації та туризму Олега Балабатька.

Нагадаємо, в Чехії охоронець нічного клубу вбив українця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
LITE
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату
Схуднути або набрати: нутриціолог розповіла, що їсти до тренування для кращого результату