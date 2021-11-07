В Кирилловке пьяный мужчина из-за украинского языка убил чемпиона по джиу-джитсу
В курортной Кирилловке в Запорожской области в ночь с 5 на 6 ноября пьяный мужчина убил 26-летнего парня, который был чемпионом по джиу-джитсу. Конфликт произошел из-за украинского языка.
Об этом рассказал отец погибшего спортсмена Олег Балабатько в Facebook.
По словам родственника, на сына Николая напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня.
Мужчина предложил парню выйти на улицу и выяснить отношения, Николай согласился, так как был уверен в своих силах, но оппонент достал нож и нанес удар в область сердца.
Скриншот с Facebook
Олег Балабатько сообщил, что похороны Николая состоятся завтра, 8 ноября, в Кирилловке.
Стоит отметить, что Николай был единственным сыном известного местного предпринимателя и советника президента по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.
(фото: facebook.com/oleg.balabatko)
Двоюродная сестра Николая опубликовала общую фотографию с ним.
Карина с Николаем (фото: facebook.com/karyna.balabatko)
Пользователи сети выразили свои соболезнования.
- Боже, нет слов… Как отец не знаю даже как тебя утешить, держись, это ужасное горе;
- Да что же это творится в жизни, ведь Коля был честный безобидный человек. Олег и все твои родные, примите мои сердечные соболезнования. Вечная память этому святому человеку, Коле;
- Помолюсь. А вам говорю держитесь. Держитесь из последних сил. Да тяжело, да хочешь орать, плакать, разнести все вокруг. Держись. Пойди в лес выкричись. Бей кулаками о землю, плачь... но держись. За жизнь зубами и когтями. Силы тебе желаю, здоровья, терпения.
Напомним, Польше двух полицейских обвиняют в издевательстве над украинцем.
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