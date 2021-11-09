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Оскорблял, называл свиньями, а потом ударил: в Чехии охранник ночного клуба убил украинца

Новина українською →
Чехія, Вторник 09 ноября 2021 08:59
Оскорблял, называл свиньями, а потом ударил: в Чехии охранник ночного клуба убил украинца Коллаж РБК-Украина: в Чехии охранник ночного клуба убил украинца
Автор: Светлана Мащенко

В столице Чехии Праге охранник ночного клуба ударил украинца Павла Ратова, 42-летнего украинского заробитчанина из города Стрый. Мужчина пробыл в больнице почти месяц, так и не придя в себя.

О трагедии рассказала его жена Светлана, пишет ZAXID.NET.

Что случилось в ночном клубе

По словам жены погибшего, он вместе с друзьями решил прогуляться по вечерней Праге после работы.

Мужчины зашли в ночной клуб "Goldfingers", что в центре столицы Чехии. Однако решили там не оставаться из-за слишком высоких цен. Они сразу направились к выходу, но к ним прицепился охранник.

Секьюрити начал словесно оскорблять украинцев, кричал на чешском, чтобы они уходили прочь "плохие украинцы, свиньи".

"Толкал их в спину. Он какой - то чешский националист", - рассказала Светлана.

На улице охранник ударил Павла в голову, после чего украинец упал и потерял сознание.

"Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", - добавила жена погибшего.

Оскорблял, называл свиньями, а потом ударил: в Чехии охранник ночного клуба убил украинца

Фото: Павел Ратов (facebook.com/sveta.slavitch)

Больше в сознание Павел не приходил, а охранник дальше работает в клубе

Мужу в больнице диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Украинец провел в реанимации почти месяц.

5 ноября Павел Ратов умер, так и не опомнившись.

По словам жены погибшего, в чешской полиции открыли уголовное производство, однако охранника не задержали.

"Я наняла адвоката и он узнал, что тот охранник - чех, бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", - добавила женщина.

Светлана сейчас находится в столице Чехии, куда поехала, чтобы забрать тело мужа. При этом она утверждает, что все расходы пришлось взять на себя, ведь в консульстве ей отказали в помощи.

Оскорблял, называл свиньями, а потом ударил: в Чехии охранник ночного клуба убил украинца

Фото: Светлана и Павел Ратови (facebook.com/sveta.slavitch)

Ранее мы писали, что в Польше трагически погиб 33-летний украинец.

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