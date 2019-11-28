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Убийство 14-летнего Дениса в Прилуках: под ногтями нашли чужую ДНК (видео)

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 21:31
Убийство 14-летнего Дениса в Прилуках: под ногтями нашли чужую ДНК (видео)
Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

В деле об убийстве Дениса Чаленко в Прилуках произошел серьезный прорыв

Денис Чаленко погиб в Прилуках Черниговской области 29 октября. 14-летнего школьника нашли на рельсах железной дороги, полиция сразу же заключила "несчастный случай", якобы его сбил поезд. Но родители не поверили правоохранителям и добились отсранения местной полиции и независимой экспертизы. Спустя почти месяц в деле наметился новый поворот - теперь его квалифицируют, как умышленное убийство.

Жители Прилук ополчились против местной полиции и неоднократно выходили на митинг, жгли шины и брали штурмом отделение. 28 ноября в городе снова неспокойно, люди собрались на митинг. Родные уверены, что правоохранители причастны к смерти мальчика и "тянут резину", чтобы все забылось и улеглось.

Владислав Кирпун, следователь из Киева, вышел к активистам и рассказал, что дело переквалифицировали в умышленное убийство. Кроме того, под ногтями Дениса нашли эпителий кожи другого человека. Результаты ДНК-экспертизы должны быть готовы уже 3 декабря.

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, тело школьника обнаружили между рельсами вечером 29 октября. Родные не поверили в версию полиции и сами обследовали место гибели сына. Неподалеку они обнаружили много следов крови, а на теле Дениса - ссадины и следы побоев. Помощник машиниста говорит, что поезд ребенка не сбивал, а в врачи "скорой" уверены, что мальчик умер за несколько часов до того, как поезд проехал по рельсам.

Кроме того, появились предположения, что парень участвовал в уличных боях. И якобы заступился за девушку, а к его смерти причастны старшие на два года подростки. Двое из них предположительно являются детьми столичных чиновников, работающих в судебной системе.

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