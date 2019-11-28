Вбивство 14-річного Дениса в Прилуках: під нігтями знайшли чужу ДНК (відео)

Вбивство Дениса Чаленка в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

У справі про вбивство Дениса Чаленка у Прилуках відбувся серйозний прорив

Денис Чаленко загинув у Прилуках Чернігівської області 29 жовтня. 14-річного школяра знайшли на рельсах залізниці, поліція одразу ж визначила "нещасний випадок", нібито його збив поїзд. Але батьки не повірили правоохоронцям і домоглися усунення місцевої поліції та незалежної експертизи. Через майже місяць у справі намітився новий поворот - тепер її кваліфікують, як умисне вбивство.

Мешканці Прилук ополчилися проти місцевої поліції і неодноразово виходили на мітинг, палили шини і брали штурмом відділок. 28 листопада в місті знову неспокійно, люди зібралися на мітинг. Рідні переконані, що правоохоронці причетні до смерті хлопчика і "тягнуть час", щоб все забулося і вляглося.

Владислав Кирпун, слідчий з Києва, вийшов до активістів і розповів, що справу перекваліфікували на умисне вбивство. Крім того, під нігтями Дениса знайшли епітелій шкіри іншої людини. Результати ДНК-експертизи повинні бути готові вже 3 грудня.

Вбивство Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, тіло школяра виявили між рейками ввечері 29 жовтня. Рідні не повірили у версію поліції і самі обстежили місце загибелі сина. Неподалік вони виявили багато слідів крові, а на тілі Дениса - подряпини і сліди побоїв. Помічник машиніста каже, що поїзд дитину не збивав, а лікарі "швидкої" впевнені, що хлопчик помер за кілька годин до того, як потяг проїхав по рейках.

Крім того, з'явилися припущення, що хлопець брав участь у вуличних боях. І нібито заступився за дівчину, а до його смерті причетні старші на два роки підлітки. Двоє з них імовірно є дітьми столичних чиновників, що працюють в судовій системі.