Убийство 13-летней девочки под Днепром: жуткие подробности преступления

В Днепропетровской области полиция обнаружила тело 13-летней Инны Дубовик из села Миролюбовка Пятихатского района. Девочка пропала еще 23 июня – она вышла из дому и направилась в магазин. Домой она так и не вернулась.

Родители очнулись только 29 июня и обратились в полицию. Как они объяснили – искали Инну самостоятельно. Соседи рассказали, что семья неблагополучная и родители девочки злоупотребляли алкоголем, поэтому исчезновение Инны заметили не сразу.

Инну Дубовик объявили в розыск, и полиция начала отрабатывать разные версии. Появилась информация о том, что похожую девочку видели в Желтых Водах, но оказалось, что Инна не покидала своего села. Ее нашли в лесополосе на окраине села.

Инна Дубовик (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Выяснилось, что девочку изнасиловал и убил 24-летний односельчанин. Как она попала в его компанию – на данный момент устанавливает следствие. В селе говорят, что девочка начала рано взрослую жизнь и ее неоднократно видели с парнями постарше, которые злоупотребляют алкоголем. Есть данные, что 24-летний парень уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Он напоил Инну алкоголем, совершил с ней сексуальное насилие, а потом убил. Чтобы скрыть следы преступления – выбросил тело в лесополосу на окраине. Его задержали и на данный момент допрашивают.

Преступник признался в изнасиловании и убийстве девочки (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Экспертиза показала, что на теле девушки присутствуют следы насилия. Также установлено, что смерть наступила около двух недель назад. У подозреваемого уже есть две судимости и за третье преступление ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку.

А также рассказывали о том, что неадекват убил спящего знакомого под Киевом.