ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мать цинично врала: новые детали о погибшей девочке под Днепром

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 16:21
Мать цинично врала: новые детали о погибшей девочке под Днепром
Убийство девочки в Днепропетровской области (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Стало известно, как вела себя мать Инны Дубик во время поисков девочки

Убийство 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области поставило на уши практически всех. Об исчезновении девочки стало известно только через неделю, так как родители употребляли алкоголь и не заметили, что ребенок не ночует дома. Мама Инны утверждала, что занималась поисками дочери самостоятельно, но появилась и другая версия, которую рассказала начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец.

Она сообщила, что мать Инны звонила ей и просила помочь найти ребенка и при этом ей врала. Также она отметила, что женщина была равнодушной и без эмоций, рассказывала, что якобы девочку видели в поселке, поэтому она не сильно переживает.

"Девочку Инну вчера вечером нашли в с.Миролюбовка убитой, недалеко от того места, где Инна пасла коров. Нелюдь (он не из местных, но жил в селе), убил девочку еще 23 июня, тело прикопал в посадке. Больше я пока ничего не знаю. Мне страшно смотреть матери девочки в глаза, она мне спокойно цинично врала. Я искала ее девочку, а она цинично врала. И еще она была равнодушной, без эмоций", - написала Компаниец.

Мать цинично врала: новые детали о погибшей девочке под Днепром

Инну Дубик искать начали только через неделю (facebook.com/alenakomp)

Она добавила, что заставляла маму искать ребенка, на что та ей отвечала, что не знает где искать собственную дочь.

"Я по телефону "заставляла" ее искать девочку, она мне отвечала:" Да где д я ее найду". На вопросы, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, мать отвечала, что где-то по селу Инна появлялась. На вопрос мой, а где же девочка ночует, мать отвечала, что там, где и гуляет. Понимаете, ноль, полнейший ноль – вот чувства матери к факту пропажи своего ребенка", - добавила автор поста.

Мать цинично врала: новые детали о погибшей девочке под Днепром

Скриншот публикации (facebook.com/alenakomp)

Алена Компаниец помогала отрабатывать различные версии и даже самостоятельно ездила в Желтые воды, чтобы проверить, была ли там Инна.

"Поймите, люди не врали, люди старались помочь. Мне тоже многие звонили и писали, что видели похожую девочку, я лично у молодежи в Желтых Водах спрашивала про Инну и под домом на улице Кропоткина стояла часами, я ей обращение писала", - написала она в комментариях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пропавшую девочку из Днепропетровской области обнаружили мертвой.

А также мы рассказывали о том, что стали известны жуткие детали убийства 13-летней Инны Дубик.

Убивал профессионально: новые детали гибели сотрудницы Рады (видео) Мальчик хотел стать пожарным: новые детали убийства 9-летнего Захара Черевко
Новости Украины изнасилованиепреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь