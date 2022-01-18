Убийство 11-летнего Максима под Запорожьем: мальчик из дома не сбегал - его похитили

11-летнего Максима Самофалова искали в Запорожской области с августа прошлого года. К сожалению, мальчика нашли мертвым. Теперь стало известно, что он из дома не сбегал - его похитили.

Ранее все думали, что ребенок сбежал из дома и где-то бродит по улицам. Но все это время Максим уже был мертвым. Полиции удалось установить местонахождение преступников и задержать их в квартире города Запорожья.

Задержание подозреваемых в убийстве ребенка (фото: zp.npu.gov.ua)

Во время задержания принимали участие также бойцы спецподразделения "КОРД".

Задержание подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима (видео: YouTube)

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений.

Расследование показало, что ребенка похитили и в течение двух недель удерживали в подвале, а потом убили. Закопанный труп ребенка обнаружили в погребе частного дома. Тело Максима отправили в морг для выяснения причин его смерти.

Убитый 11-летний Максим Самофалов (фото: zabor.zp.ua)

По данным Regionnews, в августе 2021 года двое мужчин 25 и 45 лет похитили 11-летнего Максима. Они насильно посадили ребенка в автомобиль и отвезли в дом, который находится в селе Радивоновка Мелитопольского района.

Мальчика избивали и удерживали в подвале в течение 2-х недель. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном.