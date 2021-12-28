В Италии 80-летний мужчина убил жену-украинку из-за отказа в интиме

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену-украинку. Он признался, что четыре раза ударил ножом жену из-за отказа в интиме.

Так, трагедия произошла в ночь с 25 на 26 декабря.

Отмечается, что подозреваемого задержали на следующий день, но свидетельству мужчины полицейские поверили не сразу.

Погибшую звали Наталья Киричек, она жила в Италии последние 20 лет, а задержанный был ее мужем. Мужчина рассказал, что жена отказалась заниматься с ним сексом.

Потом, когда женщина пошла спать, то он схватил нож и нанес ей четыре удара. Нож попал в сердце, что привело к мгновенной смерти.

Кроме того, после убийства мужчина вел себя странно и даже утром выгулял собаку, а потом рассказал о кровавой расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил.

Также задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена и рассказал, что Наталья больше не придет на работу, ведь она мертва.

Уже после этого звонка в дом приехали правоохранители. Но тело Натали обнаружили в крови.