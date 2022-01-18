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Вбивство 11-річного Максима під Запоріжжям: хлопчик з дому не тікав - його викрали

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Запоріжжя, Вівторок 18 січня 2022 08:01
Вбивство 11-річного Максима під Запоріжжям: хлопчик з дому не тікав - його викрали Колаж РБК-Україна: стали відомі подробиці вбивства 11-річного Максима під Запоріжжям
Автор: Роман Мирончук

11-річного Максима Самофалова шукали в Запорізькій області з серпня минулого року. На жаль, хлопчика знайшли мертвим. Тепер стало відомо, що він з дому не тікав - його викрали.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Раніше всі думали, що дитина втекла з дому і десь бродить вулицями. Але весь цей час Максим вже був мертвим. Поліції вдалося встановити місцезнаходження злочинців і затримати їх у квартирі міста Запоріжжя.

Вбивство 11-річного Максима під Запоріжжям: хлопчик з дому не тікав - його викрали

Затримання підозрюваних у вбивстві дитини (фото: zp.npu.gov.ua)

Під час затримання брали участь також бійці спецпідрозділу "КОРД".

Затримання підозрюваних у вбивстві 11-річного Максима (відео: YouTube)

Підозрюваними виявилися двоє раніше судимих чоловіків 1976 і 1996 років народження. Старший з них 9 років перебував за ґратами за скоєння тяжких злочинів.

Розслідування показало, що дитину викрали і протягом двох тижнів утримували в підвалі, а потім вбили. Закопаний труп дитини виявили в погребі приватного будинку. Тіло Максима відправили в морг для з'ясування причин його смерті.

Вбивство 11-річного Максима під Запоріжжям: хлопчик з дому не тікав - його викрали

Убитий 11-річний Максим Самофалов (фото: zabor.zp.ua)

За даними Regionnews, у серпні 2021 року двоє чоловіків 25 та 45 років викрали 11-річного Максима. Вони насильно посадили дитину в автомобіль і відвезли в будинок, який знаходиться в селі Радивонівка Мелітопольського району.

Хлопчика били і утримували в підвалі протягом 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали в тому ж підвалі, заливши бетоном.

Нагадаємо, у Києві хлопець на вулиці, гуляючи з друзями, штрикнув ножем бездомного в шию.

Раніше в Італії 80-річний чоловік вбив дружину-українку через відмову в інтимі.

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