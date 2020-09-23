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В Тернополе жестоко убили завуча школы: месть за оценки?

Среда 23 сентября 2020 14:34
В Тернополе жестоко убили завуча школы: месть за оценки?
В Тернополе убили завуча (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В тернопольской школе сообщили о трагедии

В Тернополе жестоко убили завуча одной из местных школ. Тело женщины обнаружила в квартире ее соседка. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти. Сотрудница учебного учреждения была 1967 года рождения. Ей было всего 54 года.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, оперативники сразу приехали на место трагедии. У женщины были травмы головы и шеи. Отмечается, что в школе забеспокоились, так как женщина утром не вышла на работу. Сотрудники попросили соседку проверить, все ли хорошо. Об этом сообщает "Галас".

Коллеги женщины говорят о ней, что она была не просто человеком, а целым миром.

В Тернополе жестоко убили завуча школы: месть за оценки?

В Тернополе убили завуча (фото: radiotrek.rv.ua)

"Всегда энергичная, жизнерадостная, харизматичная, изысканная, требовательна, полна идей и замыслов ... Такой она останется в памяти коллег и многих поколений благодарных учеников", - говорят о погибшей в школе.

Причину убийства должно установить следствие.

На месте преступления работают оперативники, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства смерти и причастных к этому людей. Данный факт внесен в Единый реестр согласно статье 115 часть 1 УК.

Как мы ранее писали, в школе под Киевом учитель цинично наказала ученика.

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