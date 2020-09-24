Убийство в Киеве на Лысой горе: жуткие подробности преступления

Убийство в Киеве на Лысой горе (Коллаж РБК-Украина)

На Лысой горе прохожий обнаружил тело мужчины, которого зверски замучили до смерти

В Киеве на Лысой горе произошло жуткое убийство. Прохожий обнаружил тело мужчины со следами насильственной смерти поздно вечером в среду, 23 сентября.

Погибшему около 50 лет и его обнаружили на поляне возле капища на Лысой горе в Киеве. Об этом сообщает издание "Информатор" с места происшествия.

По предварительной информации полиции, погибшего сначала били кирпичом по голове, потом душили ремнем, а после всего – зарезали ножницами в шею. Из странностей – шея мужчины была перебинтована.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняется личность погибшего, все обстоятельства и свидетелей преступления.

В социальных сетях отмечают, что убийство очень похоже на ритуальное. В полиции пока данную информацию не комментируют.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернополе произошло жуткое убийство завуча одной из местных школ.

54-летняя женщина не вышла на работу и ее коллеги обратились в полицию. Тело погибшей обнаружили в закрытой квартире, с травмами головы и шеи. По рассказам соседей и коллег, завуч была добрым и светлым человеком.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе неизвестный убил девушку-фармацевта из круглосуточной аптеки. Он нанес ей множество ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.