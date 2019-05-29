Убивают птиц и засоряют планету: Супрун призвала отказаться от воздушных шариков

Уляна Супрун рассказала о том, насколько опасны для экологии планеты воздушные шары, которые украинцы часто используют для празднования различных мероприятий. О том, как воздушные шарики влияют на окружающую среду, Супрун написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что многие не задумываются о том, что происходит с воздушными шарами после школьных выпускных, концертов и свадеб. Она объяснила, что воздушные шары и их остатки могут нанести серьезный ущерб окружающей среде и животным, поэтому призвала отказаться от их использования.

Супрун объяснила, почему воздушные шарики опасны (facebook.com/ulanasuprun)

Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпуска в небо, они падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет 4 года, капроновых лент – более 100 лет.

Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала. Уже давно известно, насколько пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.

Яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарика, они блокируют его желудочно-кишечный тракт. В результате животные не могут есть и погибают от голода. Остатки воздушных шариков, попавшие в воду, очень похожи на медуз или другие небольшие морские создания. Из-за этого их в пищу употребляют большие морские животные.

Птицы часто запутываются в лентах и не могут летать. Кроме того, они также употребляют в пищу остатки воздушных шариков. В одном из исследований было обнаружено, что воздушные шары и их части являются ведущей причиной гибели морских птиц.

Учитывая данные последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

"Активисты запустили флеш-моб #эковыпускной с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шаров. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды – посадить деревья или цветы, или найти другие альтернативы воздушным шарикам. Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам", - добавила Уляна Супрун.

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