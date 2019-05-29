Супрун рассказала, почему украинцы боятся медицину

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Супрун объяснила, почему многие ассоциируют медицину с болезнями

Уляна Супрун рассказала о стратегии, которую Минздрав внедряет в Украине с начала трансформации системы здравоохранения. Речь идет о превентивной медицине и профилактике, о чем говорили на первой Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, рассказала она на своей Facebook-странице.

Супрун отметила, что украинцы привыкли игнорировать здравоохранение и делать вид, что его не существует. Чиновник объясняет это чувством страха.

"Но мы в этом не уникальны. Действительно многие ассоциируют медицину с болезнями", - признала она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Само пройдет" - популярная фраза, которую можно услышать от украинца. Люди терпят до последнего, лишь бы не обращаться к врачам. Предпочитают не знать о своих заболеваниях, потому что тогда придется лечиться: а это дорого и страшно", - написала она.

По словам Супрун, такого положения вещей нет в странах, где существуют эффективные системы здравоохранения. Например, в США, Канаде и Великобритании развита культура скрининга, потому вылечить заболевание на ранней стадии гораздо проще и дешевле.

Иллюстративное фото: (коллаж РБК-Украина)

Руководитель Минздрава перечислила причины почти 84% всех смертей в Украине: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, хронические обструктивные заболевания легких и расстройства психического здоровья. Также она заявила, что большинство неинфекционных заболеваний связаны прежде всего с нездоровым образом жизни.

Супрун назвала широко распространенные факторы в Украине, повышающие риски неинфекционных патологий, в частности:

7,2 млн взрослого населения ежедневно курят, а от связанных с этим болезней ежегодно умирает 85 тысяч украинцев.

Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира. Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко (в расчете на одного жителя - почти 12 л). А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин).

"Лечение неинфекционных заболеваний это - уже борьба с последствиями. Последствиями прежде всего нездорового образа жизни. Именно поэтому профилактика является приоритетом трансформации украинской системы здравоохранения. Как показывает международный опыт, путь к улучшению состояния здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни - в ориентации государственной политики на превентивную медицину и просветительскую работу", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, ранее Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста.

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