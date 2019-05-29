Вбивають птахів і засмічують планету: Супрун закликала відмовитися від повітряних кульок

Уляна Супрун розповіла про те, наскільки небезпечні для екології планети повітряні кулі, які українці часто використовують для святкування різних заходів. Про те, як повітряні кульки впливають на навколишнє середовище, Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що багато хто не замислюються про те, що відбувається з повітряними кулями після шкільних випускних, концертів та весіль. Вона пояснила, що повітряні кулі та їх залишки можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу і тваринам, тому закликала відмовитися від їх використання.

Супрун пояснила, чому повітряні кульки небезпечні (facebook.com/ulanasuprun)

Повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи віддалені і незаймані куточки нашої країни. Після відпуску у небо, вони падають назад на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок складає 4 року, капронових стрічок – понад 100 років.

Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Вже давно відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров'я людини.

Яскраве забарвлення кульок і стрічок дуже приваблює тварин і птахів. Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вони блокують її шлунково-кишковий тракт. У результаті тварини не можуть їсти і гинуть від голоду. Залишки повітряних кульок, що потрапили у воду, дуже схожі на медуз або інші невеликі морські створення. Через це їх у їжу вживають великі морські тварини.

Птахи часто заплутуються в стрічках і не можуть літати. Крім того, вони також вживають в їжу залишки повітряних кульок. В одному з досліджень було виявлено, що повітряні кулі та їх частини є провідною причиною загибелі морських птахів.

Враховуючи дані наслідки, в деяких регіонах Великобританії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством.

"Активісти запустили флеш-моб #эковипускний із закликом до випускників відмовитися від запуску повітряних куль. Зате разом можна зробити щось корисне для навколишнього середовища – посадити дерева або квіти, або знайти інші альтернативи повітряним кулькам. Не варто свідомо забруднювати природу і шкодити тваринам і птахам", - додала Уляна Супрун.

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