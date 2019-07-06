Вбивав професійно: нові деталі загибелі співробітниці Ради (відео)

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Вбивство 66-річної гардеробниці Верховної Ради сколихнуло всю Україну

Вбивство парламентської гардеробниці Антоніни Шпир сталося неподалік від села Деминівка в Макарівському районі Київської області. Жінку шукали родичі після того, як вона поїхала на дачу і перестала відповідати на телефонні дзвінки. Про це повідомляє ТСН.

Мешканці маленького села Деминівка не можуть повірити, що їх землячки Антоніни Шпир більше немає в живих. Ще їх жахає те, що поруч з ними ходить жорстокий вбивця.

"Мотузка була професійно вузлами зв'язана, працював у рукавичках", - розповідає місцева мешканка.

Жінка розповідає, що вони ніколи не боялися ходити до маршрутки через ліс і поле (це єдиний спосіб дістатися до зупинки, відстань до якої становить близько трьох кілометрів. – Ред.).

Вбивство сталося в останній день червня. 66-річна Антоніна Шпир жила у Вишневому, що під самим Києвом, але часто навідувалася у рідне село, де після смерті батьків наглядала за будинком і городом.

Антоніна Шпир (фото: facebook.com)

Жінка мала повернутися додому в той же день. Рідні почали шукати від самого будинку, звідки повинна була вийти Антоніна Федорівна. Так вони і виявили її бездиханне тіло в кукурудзяному полі.

Деминівку і довколишні села поліцейські прочісують вже другу добу. Опитують кожного, чи не бачив хто чого-небудь підозрілого. Але поки ніяких зачіпок немає.

Відомо, що коли вбивця задушив жінку, він забрав з собою її сумку.

Сьогодні біля робочого місця Антоніни Шпир у Верховній Раді стоїть букет троянд. Всі згадують про тьотю Тоню з теплом. З нею можна поговорити і випити чаю. Зараз в мережі кажуть, що вона була чи не найсвітлішою людиною у Верховній Раді.

З Антоніною Шпир 5 липня попрощалися в Вишневому, жінку поховали поряд з рідними.

Вбивство гардеробниці Верховної Ради під Києвом (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали про те, що рідні самі знайшли тіло 66-річної жінки, хоча і звернулися до поліції за два дні до страшної знахідки в кукурудзяному полі.

Нагадаємо, нещодавно вже з'являлися нові деталі цього зухвалого злочину. У поліції розповіли, що на місці події були виявлені сліди волочіння, а в рот загиблої зловмисник вставив кляп.

Також ми писали, що підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов задумав вчинити злочин проти неповнолітньої дитини ще в квітні цього року.