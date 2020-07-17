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Как мы убиваем свое здоровье: причины возникновения высокого давления

Пятница 17 июля 2020 19:27
Как мы убиваем свое здоровье: причины возникновения высокого давления
Почему возникает повышенное давление (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Эксперт рассказала, как психологическое состояние человека влияет на развитие гипертонии

Причины ухудшения здоровья не всегда связаны только лишь с неправильным образом жизни и рационом питания. Много заболеваний появляется из-за психологического состояния человека, постоянных стрессов и психосоматики.

Известный психолог Елена Вайс назвала главные причины высокого давления у человека. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Причина проста – гиперответственность и сверхэмоциональность. Ведь даже название болезни говорит само за себя – высокое давление. Давление на кого? Конечно же на себя!" – написала Вайс и объяснила, какие факторы влияют на это.

Гиперответственность заставляет человека раз за разом прокручивать в голове ситуации из жизни, коря себя за то, что поступил "так, а не иначе".

Сверхэмоциональность подливает масла в огонь и усиливает и без того негативные чувства.

Человек сжимается, создает вокруг себя кокон, чтобы оградиться от всего мира, и этот кокон сдавливает его.

Гиперответственность часто просыпается у семейных женщин. Думаю, каждая из нас хоть раз в жизни говорила мужу или ребенку: "да ладно, не пытайся сделать это, я сама сделаю", и брала на себя еще больший груз.

Психолог объяснила, что для того, чтобы исправить ситуацию, нужно прийти к осознанию того, что ваша миссия быть счастливой здесь и сейчас и именно от этого зависит счастье близких людей.

"Брать на себя ответственность за других людей – лишать их важных уроков", - резюмировала Елена Вайз.

Напомним, ранее мы писали о том, какой продукт самый эффективный против гипертонии.

А также мы рассказывали о том, что врачи назвали симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем.

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