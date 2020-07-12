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Назван самый эффективный продукт против гипертонии

Воскресенье 12 июля 2020 16:02
Назван самый эффективный продукт против гипертонии
Гипертония (фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Гипертонии может предотвратить регулярное потребление шпината

Ученые из Blood Pressure UK (Великобритания) назвали самый эффективный продукт против гипертонии. Он способен не только предупредить развитие заболевания, но и способствует нормализации уровня давления даже во время течения болезни. По результатам исследования, наилучшие результаты в предупреждении гипертонии дает шпинат.

Выводы медиков, которые они базировали на результатах исследования шведских ученых, были опубликованы в издании Express. По их словам, шпинат - настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.

"Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления", - утверждают эксперты.

Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как готовить овощи, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Также мы писали, что учеными был назван самый полезный завтрак.

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