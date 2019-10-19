Убитый в Киеве танцор был внуком известного иностранного музыканта (фото)

В начале октября в Киеве произошло убийство иностранного работника банка Джавида Гаджиева, который являлся внуком азербайджанского композитора Тельмана Гаджиева. 22-летний парень также занимался бальными танцами. Об этом сообщает издание "1news".

Мать убитого, Мина Гаджиева, рассказала, что ее сын был очень добрым человеком, который хотел всем помочь. Подозреваемый в его убийстве Али Айдын Оглу Абдуллаев - друг Гаджиева, с которым они дружили с первого курса учебы в университете.

Убийство в Киеве: иностранец был внуком известного музыканта (фото: 1news.az)

Женщина рассказала, что с первого же семестра Али отчислили за прогулы и неуспеваемость. При этом последующие годы (3,5 лет) он говорил родителям, что продолжает учиться. С ее сыном они очень тесно общались, он не раз был у них дома, и приходил на дни рождения.

Убийство в Киеве: иностранец был внуком известного музыканта (фото: 1news.az)

Мина Гаджиева заявила, что перед убийством Али звал ее сына в Киев, чтобы отправиться в путешествие в Будапешт. Ради этой поездки убитый отменил свою заграничную поездку.

Подозреваемый (фото: 1news.az)

Женщина рассказала, что 30 сентября ее сын прилетел в Киев, а 1 октября он написал ей сообщение, что находится в итальянском ресторане. Оттуда же он выслал свое последнее фото.

Женщина надеется, что убийцу ее сына поймают. Она ждет, что его объявят в международный розыск, так как в Украине его не нашли и есть информация, что он скрывается в Молдове. Она также рассказала, что убийца из состоятельной семьи, поэтому могут найтись люди, которые будут его скрывать.

Стоит отметить, что на месте происшествия правоохранители нашли бензопилу, топор, резиновую маску, три канистры с горючей жидкостью и другие принадлежности, которые, вероятно, были нужны для того, чтобы расчленить тело убитого.

Убийство в Киеве: иностранец был внуком известного музыканта (фото: 1news.az)