Убитий у Києві танцюрист був онуком відомого іноземного музиканта (фото)

На початку жовтня в Києві сталося вбивство іноземного працівника банку Джавіда Гаджиєва, який був онуком азербайджанського композитора Тельмана Гаджиєва. 22-річний хлопець також займався бальними танцями. Про це повідомляє видання "1news".

Мати вбитого, Міна Гаджиєва, розповіла, що її син був дуже доброю людиною, і він хотів усім допомогти. Підозрюваний у його вбивстві Алі Айдин Оглу Абдуллаєв - друг Гаджиєва, з яким вони дружили з першого курсу навчання в університеті.

Вбивство у Києві: іноземець був онуком відомого музиканта (фото: 1news.az)

Жінка розповіла, що з першого ж семестру Алі відрахували за прогули та неуспішність. При цьому наступні роки (3,5 років) він говорив батькам, що продовжує навчання. З її сином вони дуже тісно спілкувалися, він не раз був у них вдома, і приходив на дні народження.

Вбивство у Києві: іноземець був онуком відомого музиканта (фото: 1news.az)

Міна Гаджиєва заявила, що перед убивством Алі кликав її сина в Київ, щоб відправитися в подорож в Будапешт. Заради цієї поїздки вбитий скасував свою закордонну поїздку.

Підозрюваний (фото: 1news.az)

Жінка розповіла, що 30 вересня її син прилетів до Києва, а 1 жовтня він написав їй повідомлення, що знаходиться в італійському ресторані. Звідти ж він вислав своє останнє фото.

Жінка сподівається, що вбивцю її сина піймають. Вона чекає, що його оголосять у міжнародний розшук, оскільки в Україні його не знайшли і є інформація, що він ховається в Молдові. Вона також розповіла, що вбивця з заможної родини, тому можуть знайтися люди, які будуть його приховувати.

Варто зазначити, що на місці події правоохоронці знайшли бензопилу, сокиру, гумову маску, три каністри з горючою рідиною та інші речі, які, ймовірно, були потрібні для того, щоб розчленувати тіло вбитого.