"Убитые" Укрпочтой пчелы воскресли. И это не шутка (видео)

"Вчера, практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибло 8 миллионов пчел. Отдельная тема - кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое - сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка", - написал он.

"Так что если кому что надо воскресить, я не знаю - веру в светлое будущее, экономику Украины или что-то еще - обращайтесь", - пошутил Смелянский.

Как рассказали в пресс-службе Укрпочты, в 118 ящиках из 300, которые прибыли в Иршавское отделение, все пчелы оказались живыми.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", - говорится в сообщении.

Сейчас коробки с пчелами возвращают отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

Видео со склада, где временно хранятся коробки с пчелами

Как такое может быть?

В Союзе пасечников Украины говорят, что состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму, потому что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к завариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар.