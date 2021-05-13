"Вбиті" Укрпоштою бджоли воскресли. І це не жарт (відео)

"Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема - хто встиг порахувати їх трупи (8 мільйонів секунд = 92 дні) і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше - сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли, і це не жарт", - написав він.

"Так що якщо кому що треба воскресити, я не знаю - віру у світле майбутнє, економіку України або щось ще - звертайтеся", - пожартував Смілянський.

Як розповіли в прес-службі Укрпошти, в 118 ящиках з 300, які прибули до Іршавського відділення, всі бджоли виявилися живими.

"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться в повідомленні.

Зараз коробки з бджолами повертають відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

Відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами

Як таке може бути?

У Союзі пасічників України кажуть, що стан пригнічення у бджіл може бути викликаний нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму, тому що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється.

Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності й через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити зі свого організму, що може привести до заварювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.