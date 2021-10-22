Убираем мигрень в домашних условиях: врач дал важный совет

Мигрень – это особый вид головной боли. Такая боль может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и имеет свои отличительные особенности. Справиться с такой болью без вспомогательных средств очень трудно.

Что нужно знать о мигрени, как ее отличить от обычной головной боли и чем можно снять приступ, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.

Чем мигрень отличается от обычной головной боли

Главным отличием мигрени от обычной головной боли является наличие приступов. Спасти от них могут только специальные лекарства.

"Мигрень отличается от обычной головной боли тем, что она имеет приступы. При этих приступах ничего не помогает, кроме специфических препаратов от мигрени. И на сегодняшний день прорывом здесь является то, что появились моноклинальные антитела, позволяющие купировать приступы мигрени на длительное время — от полутора до трех месяцев", - объяснил специалист.

Головная боль с древних времен сигнализирует о состоянии болезненности организма и часто становится одним из симптомов заболевания.

Как отмечает невролог, самая опасная головная боль – это боль при опухолях мозга, при отравлениях, при нарушениях кровообращения. Для постановки диагноза "мигрень" нужно исключить все другие факторы. Это поможет подобрать правильное лечение.

Признаки мигрени

При мигрени боль очень интенсивная, обычно локализуется с одной стороны. Двухсторонняя мигрень бывает реже. Боль усиливается при любой физической нагрузке. Может сопровождаться тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету и звукам.

Как снять приступ мигрени дома

Купировать мигрень в домашних условиях можно с помощью покоя и свежего воздуха. По словам невролога, снизить частоту мигрени с помощью определенных продуктов – невозможно.

Помочь снизить боль могут затемненные окна, полный покой и свежий воздух. Врач не рекомендует пациентам "переспать" ночь с болью, так как это обычно не дает выспаться.

Также специалисты рекомендуют выпить чашку сладкого чая, принять теплый душ при неярком освещении и аккуратно помассировать виски, лоб, шею и плечи. На голову можно положить холодный компресс и лечь с закрытыми глазами.

Если все меры не помогают – нужно принять лекарство от мигрени. Препарат вам поможет подобрать семейный врач или врач-невропатолог.