Кашель и тошнота: врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта"

Коронавирус штамма Дельта считается самым тяжелым и опасным вариантом заболевания. Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс".

Что это за штамм и какие у него есть отличительные симптомы, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram -канале.

Новый штамм коронавируса AY 4.2 – это мутация вируса Дельта (В.1.167.2). Его еще называют штаммом Дельта плюс. Как отмечает Тарас Жиравецкий, в группе риска находятся люди с избыточным весом тела, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и аутоиммунными.

По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.

"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" – объяснил Жиравецкий.

Он назвал симптомы этого штамма:

Высокая температура, которая держится до 10 дней. Сбивается очень плохо.

Тошнота и снижение аппетита, приводит к быстрому измождению

Изнурительный сухой кашель

Сильная боль в спине

Диарея (может начаться не с первого дня)

Головная боль

Проблемы с дыханием при нормальной сатурации

У пациентов старшего возраста сатурация падает быстро

Показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются

Без УЗИ и КТ сложно отследить ситуацию

Анализы и сатурация могут быть нормальными, но через несколько часов ситуация может быстро поменяться

Вкус и обоняние исчезают

Развитие болезни при заражении этим штаммом спрогнозировать намного труднее и у пациентов отмечается быстрое обезвоживание и воспаление в сердечной мышце.

Противовирусные препараты не всегда эффективны.

Жиравецкий призвал украинцев обращаться за помощью к медикам при появлении симптомов и не заниматься самолечением. Ухудшение может произойти быстро и внезапно.