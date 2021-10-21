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Кашель и тошнота: врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта"

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Четверг 21 октября 2021 13:04
Кашель и тошнота: врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта" Врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта" (Колаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус штамма Дельта считается самым тяжелым и опасным вариантом заболевания. Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс".

Что это за штамм и какие у него есть отличительные симптомы, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

Новый штамм коронавируса AY 4.2 – это мутация вируса Дельта (В.1.167.2). Его еще называют штаммом Дельта плюс. Как отмечает Тарас Жиравецкий, в группе риска находятся люди с избыточным весом тела, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и аутоиммунными.

По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.

"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" – объяснил Жиравецкий.

Он назвал симптомы этого штамма:

  • Высокая температура, которая держится до 10 дней. Сбивается очень плохо.
  • Тошнота и снижение аппетита, приводит к быстрому измождению
  • Изнурительный сухой кашель
  • Сильная боль в спине
  • Диарея (может начаться не с первого дня)
  • Головная боль
  • Проблемы с дыханием при нормальной сатурации
  • У пациентов старшего возраста сатурация падает быстро
  • Показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются
  • Без УЗИ и КТ сложно отследить ситуацию
  • Анализы и сатурация могут быть нормальными, но через несколько часов ситуация может быстро поменяться
  • Вкус и обоняние исчезают
  • Развитие болезни при заражении этим штаммом спрогнозировать намного труднее и у пациентов отмечается быстрое обезвоживание и воспаление в сердечной мышце.
  • Противовирусные препараты не всегда эффективны.

Жиравецкий призвал украинцев обращаться за помощью к медикам при появлении симптомов и не заниматься самолечением. Ухудшение может произойти быстро и внезапно.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аллергическими реакциями.

А также рассказывали о том, почему коронавирусом заражаются даже вакцинированные украинцы.

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