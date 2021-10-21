Кашель и тошнота: врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта"
Коронавирус штамма Дельта считается самым тяжелым и опасным вариантом заболевания. Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс".
Что это за штамм и какие у него есть отличительные симптомы, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.
Новый штамм коронавируса AY 4.2 – это мутация вируса Дельта (В.1.167.2). Его еще называют штаммом Дельта плюс. Как отмечает Тарас Жиравецкий, в группе риска находятся люди с избыточным весом тела, с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и аутоиммунными.
По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.
"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" – объяснил Жиравецкий.
Он назвал симптомы этого штамма:
- Высокая температура, которая держится до 10 дней. Сбивается очень плохо.
- Тошнота и снижение аппетита, приводит к быстрому измождению
- Изнурительный сухой кашель
- Сильная боль в спине
- Диарея (может начаться не с первого дня)
- Головная боль
- Проблемы с дыханием при нормальной сатурации
- У пациентов старшего возраста сатурация падает быстро
- Показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются
- Без УЗИ и КТ сложно отследить ситуацию
- Анализы и сатурация могут быть нормальными, но через несколько часов ситуация может быстро поменяться
- Вкус и обоняние исчезают
- Развитие болезни при заражении этим штаммом спрогнозировать намного труднее и у пациентов отмечается быстрое обезвоживание и воспаление в сердечной мышце.
- Противовирусные препараты не всегда эффективны.
Жиравецкий призвал украинцев обращаться за помощью к медикам при появлении симптомов и не заниматься самолечением. Ухудшение может произойти быстро и внезапно.
Напомним, ранее мы писали о том, можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аллергическими реакциями.
А также рассказывали о том, почему коронавирусом заражаются даже вакцинированные украинцы.