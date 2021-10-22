Прибираємо мігрень в домашніх умовах: лікар дав важливу пораду

Мігрень - це особливий вид головного болю. Такий біль може тривати від декількох годин до декількох днів і має свої відмінні риси. Справитися з таким болем без допоміжних засобів дуже важко.

Що потрібно знати про мігрені, як її відрізнити від звичайного головного болю і чим можна зняти напад, розповів доктор медичних наук, лікар-невролог Віктор Шахнович.

Чим мігрень відрізняється від звичайного головного болю

Головною відмінністю мігрені від звичайного головного болю є наявність нападів. Врятувати від них можуть тільки спеціальні ліки.

"Мігрень відрізняється від звичайного головного болю тим, що вона має напади. При цих нападах нічого не допомагає, крім специфічних препаратів від мігрені. І сьогодні проривом тут є те, що з'явилися моноклінальні антитіла, що дозволяють купірувати напади мігрені на тривалий час — від півтора до трьох місяців", - пояснив фахівець.

Головний біль з давніх часів сигналізує про стан хворобливості організму і часто стає одним із симптомів захворювання.

Як зазначає невролог, найнебезпечніший головний біль - це біль при пухлинах мозку, при отруєннях, при порушеннях кровообігу. Для постановки діагнозу "мігрень" потрібно виключити всі інші фактори. Це допоможе підібрати правильне лікування.

Ознаки мігрені

При мігрені біль дуже інтенсивна, зазвичай локалізується з одного боку. Двостороння мігрень буває рідше. Біль посилюється при будь-якому фізичному навантаженні. Може супроводжуватися нудотою, блювотою, чутливістю до світла і звуків.

Як зняти напад мігрені будинку

Купірувати мігрень в домашніх умовах можна за допомогою спокою і свіжого повітря. За словами невролога, знизити частоту мігрені за допомогою певних продуктів - неможливо.

Допомогти знизити біль можуть затемнені вікна, повний спокій і свіже повітря. Лікар не рекомендує пацієнтам "переспати" ніч з болем, бо це зазвичай не дає виспатися.

Також фахівці рекомендують випити чашку солодкого чаю, прийняти теплий душ при неяскравому освітленні та акуратно помасажувати віскі, лоб, шию і плечі. На голову можна покласти холодний компрес і лягти з закритими очима.

Якщо всі заходи не допомагають - потрібно прийняти ліки проти мігрені. Препарат вам допоможе підібрати сімейний лікар або лікар-невропатолог.