Убили при закрытой двери: новые детали жуткой трагедии в аптеке Одессы

В полиции рассказали подробности жестокого убийства девушки-фармацевта в Одессе. Трагедия разыгралась в ночь на среду, 23 сентября, в помещении. Но при этом входные двери в аптеку в ночное время закрыты.

Предварительно, сотрудница аптеки погибла от множественных ножевых ранений. Случилось это по улице Академика Королева, 33, в Киевском районе Одессы. В полиции не исключают, что к преступлению причастен кто-то из бывших работников аптеки, пишут "Факты".

Правоохранители уточняют, что круглосуточная аптека в ночное время закрывается, и лекарства отпускаются исключительно через маленькое окошко.

"Убили ее в помещении аптеки. Потому можно предположить, что злоумышленник мог зайти с другого входа - со стороны подъезда (аптека находится на первом этаже 5-этажного жилого дома). По всей видимости, убийца был хорошо осведомлен обо всех нюансах работы сотрудников заведения. Не исключено, что сам злоумышленник либо наводчик - кто-то из бывших работников аптеки", - рассказал источник из правоохранительных органов.

Кроме того, выяснилось, что погибшая была совсем молодой девушкой - около 21-22 лет. Сейчас в городе введен план "Перехват".

В полиции рассказали подробности ночного убийства в аптеке Одессы (видео: УСИ)

Напомним, что в полиции рассказали про жестокое убийство девушки-фармацевта в аптеке Одессы.

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