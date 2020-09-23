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Возможны другие версии: новые детали суицида пациентов с COVID-19 в больнице Киева

Киев, Среда 23 сентября 2020 08:05
Возможны другие версии: новые детали суицида пациентов с COVID-19 в больнице Киева
Самоубийство пациентов с коронавирусом в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В больнице №4 Киева два пациента с коронавирусом свели счеты с жизнью

В Киеве из окна больницы №4 на Соломенке два дня подряд выпрыгивают люди. Медучреждение на улице Соломенская, 17 - одно из тех, что принимает пациентов с коронавирусом. В больнице пока что отказываются комментировать ситуацию, а в полиции дело расследуют по статье "умышленное убийство", хотя предыдущая версия – самоубийство.

Тем не менее, правоохранители не спешат отказываться и от других версий случившегося. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что оба прыгнули из окна второго этажа и были пациентами больницы.

В прокуратуре говорят, что следствие сейчас опрашивает персонал больницы, чтобы докопаться до истины.

"Смерть двоих людей при таких обстоятельствах на территории одной больницы в такой короткий отрезок времени – это события чрезвычайные, поэтому и местная прокуратура и прокуратура города Киева сейчас расследование эти трагических случаев хочет взять на контроль", – рассказала Надежда Максимец, пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Самоубийство пациентов с коронавирусом в Киеве (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что женщина, перенесшая COVID-19, рассказала об ужасах лечения в Александровской больнице.

Также сообщалось, что Виктор Ляшко назвал мгновенные симптомы заражения коронавирусом.

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