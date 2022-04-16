Убейте меня, но я не полезу! История пенсионерки из Бородянки, которая дважды выжила во время войны

Жительница Бородянки рассказала, как российские оккупанты захватили ее село под Киевом, и она во второй раз в своей жизни оказалась в центре военных действий. Отважная старушка не только выжила, но и смогла уберечь все свое нехитрое хозяйство.

Пенсионерке из Бородянки пришлось пережить все ужасы во время оккупации. Ей угрожали оружием, ее дом практически разрушен, соседка Зинаиды погибла, а ее саму оккупанты заставили носить белую повязку.

"Лезь в погреб, старая сука", - так он мне сказал. Я говрю: убейте меня, но я не полезу! А потом они говорят – руки вверх! А один сказал: "Носи на рукаве повязку белую", - рассказывает украинка.

Бои в окрестностях Бородянки продолжались несколько недель. Сначала снарядом разрушили курятник и пенсионерке пришлось забрать всех кур в дом. А потом обстреляли и дом. Зинаиду спасло только то, что по дому летели осколки и пули, а не снаряды, а в самом строении двойные стены.

"Я наконец-то дождалась освобождения, дал бог мне. Судьба, значит, у меня такая. Значит, мне так суждено. Что дано богом, то оно должно так пройти. Первую войну я пережила, вторую войну я сейчас уже знаю, вот оно как. Прошла. Дай бог, чтоб я ее уже прошла, чтобы она не вернулась", - говорит пенсионерка.

Она рассказала, что куры живут с ней теперь в доме. Потому что "Грады" стреляли, в сарай попали. Зинаида говорит, что упало что-то большое и громкое, выбило все двери и окна.

Сейчас в Бородянке пока нет коммуникаций, хотя часть жителей уцелела и остается в селе и сейчас. Гуманитарную помощь привозят регулярно, поэтому жители не голодают.

"Эти "Грады" все окна повыбивали, все вот эти, и рамы не вставить обратно. И вот эти пули громадные попадали в стены и пробили мне дом. Вот тут одна стенка, вторая, считайте, стенка. Поэтому меня там не убило. А так бы и меня там…То есть, если бы этой внутренней стенки не было и веранды, то они меня тоже бы убили", - добавила Зинаида.