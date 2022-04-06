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Российские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городок

Новина українською →
Бородянка, Среда 06 апреля 2022 12:28
Российские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городок Как сейчас выглядит Бородянка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маленький городок Бородянка в Киевской области освобожден ВСУ. Но, к сожалению, российские военные сделали с ним тоже самое, как и с другими городами, куда они ворвались.

В сети показали руины населенного пункта, вы сами можете это увидеть на опубликованных фото и видео.

Сейчас въезд в город закрыт. Там работают спасатели и стражи порядка для документирования обстоятельств преступлений оккупантов.

В настоящее время в поселке работают спасатели и правоохранители. Производится зачистка и разминирование населенного пункта. Завтра туда заедут еще работники ГСЧС на усиление.

Российские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городокРоссийские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городокРоссийские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городокРоссийские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городокРоссийские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городокРоссийские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городок

Так сейчас выглядит Бородянка (фото: Telegram/Буча, Ирпень, Гостомель)

"Бородянка – еще один символ жестоких преступлений рашистов против украинцев, против жителей Киевщины. Поселок превратился в руины - уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев", - написала Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Российские захватчики превратили Бородянку в руины: как сейчас выглядит городок

Бородянка после оккупантов (Олексій Кулеба/Telegram)

Как мы ранее писали, в Киевской ОВА оценили разрушение Бородянки и сообщили, что города практически нет.

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