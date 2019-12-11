Как уберечь здоровье от мошенников: Супрун развеяла популярные мифы

Уляна Супрун дала советы, как уберечь свое здоровье вместе с кошельком от псевдолечения, такого как "чудодейственная" мануальная терапия, хиропрактика, иглоукалывание или помощь экстрасенсов. Экс-руководитель Минздрава Украины на своей странице в Facebook собрала полезные кейсы с доказательной информации о здоровье спины и как избавиться от болей и не усугубить проблему.

Супрун призывает принимать во внимание только доказательные рекомендации и обращаться за советом к врачу, который в своей практике пользуется международными протоколами.

"Пиар-деятельность некоторых людей в очередной раз доказывает, что белый халат или диплом не делает из любого врача", - отметила она.

В целом существует четыре типа боли в спине. В 90% случаев она имеет механический характер, то есть зависит от определенного положения или движений. Спина может болет также из-за недостаточной физической активности, лишнего веса или вредных привычек.

"Помните, только в 1-2% случаев боль в спине может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы со здоровьем", - подчеркнула Супрун.

Для профилактики и преодоления боли в спине необходимо укреплять ее мышцы. Для этого подойдут физические нагрузки: растягивание, укрепление мышц кори, тренировки мышц спины. В частности, от способности мышц удерживать позвоночник зависит его состояние и адекватное распределение нагрузок между позвонками. Поэтому следующий этап после остановки болевого синдрома - укрепление и увеличение подвижности мышц позвоночника и улучшения общей физической формы.

Уляна Супрун рассказала про лечение боли в спине (Иллюстративное фото: instagram.com/tanyatgym)

"Но будьте осторожны и избегайте физической активности или положений, которые могут дополнительно нагружать мышцы спины и повышать давление в межпозвонковых дисках. Это будет только усиливать боль в пояснице", - обратила внимание Супрун.

Также бывшая и.о. главы Минздрава рассказала о мифах относительно боли в спине, якобы на самом дле спина болит не только у людей старшего возраста, и лечить боль в спине нужно хондропротекторами или капельницами.

Если мало спите, много времени проводите сидя, курите и вообще мало двигаетесь - риски возникновения боли в спине растут в разы, говорит Супрун.

В Украине распространена практика при дискомфорте в спине делать пациенту МРТ. Это важная процедура, однако во многих случаях она не оправдана, отметила медик. Дело в том, что МРТ назначается в случае признаков серьезной патологии позвоночника или выраженного неврологического дефицита (такие случаи составляют около 1-2% от всех случаев боли в спине). В других случаях - это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ не назначается.

Не все грыжи в межпозвонковых дисках нужно оперировать, рассказала Супрун. Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, и это естественный процесс в организме человека.

"Кого-то из вас или ваших знакомых точно пугали словам о диске в позвоночнике, который вылетел или сместился. Если так, то вероятно, и предлагали вставить их на место. Но дело в том, что строение нашего скелета полностью исключает такую ​​возможность. Проще - диагноза "вылетающий диск" не существует", - написала Супрун.

Кроме того, бытует еще один вымышленный диагноз о том, что позвонки якобы могут смещаться. Этого не может произойти ни в результате неудачных движений, ни чрезмерной физической активности. Чтобы позвонок сместился, нужно нарушить его целостность.

Вокруг боли в спине существует еще один миф - о том, что в позвоночнике откладываются соли. На этом мифе построена практика их "вымывания", "разбивания" или "растворения" для лечения боли. На самом деле "отложением солей" называют видимые на рентгене шиповидные и клювовидные вырасти на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом, рассказала Супрун.

"Если ваш врач предлагает вам воспользоваться услугами людей, практикующих недоказуемые методы лечения - серьезно задумайтесь над тем, чтобы его сменить", - посоветовала она.