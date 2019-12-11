Як вберегти здоров'я від шахраїв: Супрун розвіяла популярні міфи

Уляна Супрун дала поради, як уберегти своє здоров'я разом із гаманцем від псевдолікування, такого як "чудодійна" мануальна терапія, хіропрактика, голковколювання або допомога екстрасенсів. Екс-керівник МОЗ України на своїй сторінці в Facebook зібрала корисні кейси з доказової інформації про здоров'я спини і як позбутися болю і не посилити проблему.

Супрун закликає брати до уваги тільки доказові рекомендації та звертатися за порадою до лікаря, який у своїй практиці користується міжнародними протоколами.

"Піар-діяльність деяких людей вкотре доводить, що білий халат чи диплом не робить з будь-кого лікаря", - зазначила вона.

Загалом існує чотири типи болю в спині. У 90% випадків він має механічний характер, тобто залежить від певного положення чи рухів. Спина може боліти також через недостатню фізичну активність, зайву вагу або шкідливі звички.

"Пам'ятайте, лише в 1-2% випадків біль у спині може свідчити про наявність серйозної проблеми зі здоров'ям", - наголосила Супрун.

Для профілактики і подолання болю в спині необхідно укріплювати її м'язи. Для цього підійдуть фізичні навантаження: розтягнення, зміцнення м’язів кору, тренування м’язів спини. Зокрема, від здатності м’язів утримувати хребет залежить його стан і адекватний розподіл навантажень між хребцями. Тому наступний етап після зупинки больового синдрому - зміцнення і збільшення рухливості м'язів хребта і покращення загальної фізичної форми.

Уляна Супрун розповіла про лікування болю в спині (Ілюстративне фото: instagram.com/tanyatgym)

"Але будьте обережні та уникайте фізичної активності чи положень, які можуть додатково навантажувати м’язи спини та підвищувати тиск у міжхребцевих дисках. Це буде лише посилювати біль у попереку", - звернула увагу Супрун.

Також колишня в.о. глави МОЗ розповіла про міфи щодо болю в спині, нібито на самому дле спина болить не тільки у людей старшого віку, і лікувати біль у спині потрібно хондропротекторами або крапельницями.

Якщо мало спите, багато часу проводите сидячи, курите і взагалі мало рухаєтеся - ризики виникнення болю в спині зростають в рази, говорить Супрун.

В Україні поширена практика при дискомфорті в спині робити пацієнтові МРТ. Це важлива процедура, однак у багатьох випадках вона не виправдана, зазначила медик. Справа в тому, що МРТ призначається у разі ознак серйозної патології хребта або вираженого неврологічного дефіциту (такі випадки складають близько 1-2% від усіх випадків болю в спині). В інших випадках - це 98-99% людей, які звертаються до лікаря з проблемою болю в спині, МРТ не призначається.

Не всі грижі в міжхребцевих дисках потрібно оперувати, розповіла Супрун. Доказова медицина свідчить, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта зникають спонтанно, і це природний процес в організмі людини.

"Когось із вас або ваших знайомих точно лякали словами про диск у хребті, що вилетів або змістився. Якщо так, то імовірно, й пропонували вставити їх на місце. Але річ у тім, що будова нашого скелету повністю виключає таку можливість. Простіше - діагнозу "вилітаючий диск" не існує", - написала Супрун.

Крім того, існує ще один вигаданий діагноз про те, що хребці нібито можуть зміщуватися. Цього не може статися ані в результаті невдалих рухів, ані надмірної фізичної активності. Щоби хребець змістився, потрібно порушити цілісність нашого хребта.

Навколо болі в спині існує ще один міф - про те, що в хребті відкладаються солі. На цьому міфі побудована практика їх "вимивання", "розбивання" або "розчинення" для лікування болю. Насправді "відкладенням солей" називають видимі на рентгені шиповидні та дзьобовидні вирости на хребцях, які з‘являються у багатьох людей з віком, розповіла Супрун.

"Якщо ваш лікар пропонує вам скористатися послугами людей, практикуючих недоведені методи лікування - серйозно задумайтеся над тим, щоб його змінити", - порадила вона.