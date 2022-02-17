"У украинцев - ген сопротивления": бабушка из Мариуполя освоила автомат и прославилась на весь мир

Валентина Константиновская, которая всю свою жизнь работала экономистом, рассказала, что приобщилась к терробороне с осени. Она ходит на собрания, посещает стрельбища, с недавних пор овладела навыками разборки и сборки автомата, о чем давно мечтала.

"Я гражданка своей страны, я украинка! А у украинцев - ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот я с этим и пошла. Я должна помогать чем могу", - говорит волонтерка.

Она добавила, что есть вероятность, что и ей придется "где-нибудь и когда-нибудь пострелять", и к этому следует быть готовой.

"Я же не знаю, как оно сложится. Если война? Если будет валяться автомат, то я буду знать, как его схватить и стрельнуть. То я буду уметь. А если я полезу в подвал и буду там прятаться - то автомат возьмет враг", - говорит пани Валентина.

Женщина планирует овладевать оружием и в дальнейшем, и готова стать на защиту родной земли и дать отпор оккупантам в случае нападения, чем сможет.

Недавно бабушку сфотографировали журналисты на стрельбищах с автоматом, после чего снимок разлетелся по сети и попал на обложки международных изданий.

79-летняя бабушка из Мариуполя записалась в терроборону и научилась обращаться с автоматом, прославилась на весь мир из-за фото со стрельбища (фото: facebook.com/OlenaZolota)

Валентина Константиновская рассказала, что вместе с дочерью стала заниматься волонтерством с начала российско-украинской войны, помогая бойцам ВСУ на передовой.

"Увидела, что войска подтягиваются под Мариуполь (ВСУ и добровольцы освободили Мариуполь 13 июня 2014 года, - Ред). Я смотрю - стоят эти ребята в шлепанцах... И я решила, что нужно их кормить. И вот я приехала домой, набрала мяса - а оно тогда дешевле было - говядины, свинины и курятины. И такую кастрюляку наделала котлет. Побежала в магазин, купила яиц, наварила, того сего, сигарет, и помчала туда... Повезла их кормить. Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", - вспоминает пенсионерка.

Позже вместе с другими единомышленниками она объединила усилия, и кроме провизии и одежды для военных мариупольцы стали изготавливать камуфляжные сетки и плести "кикиморы".

Волонтеры в Мариуполе помогают украинским военным на фронте (фото: скриншот)

Продолжают заниматься этим и сейчас.

Видео: в Мариуполе 79-летняя волонтер записалась в батальон терробороны