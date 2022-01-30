ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киевлянка с винтовкой высказалась о готовности защищать Украину и реакции России на свою историю

Новина українською →
Киев, Воскресенье 30 января 2022 22:40
Киевлянка с винтовкой высказалась о готовности защищать Украину и реакции России на свою историю Фото: киевлянка готовится защищать родной город в случае нападения РФ (thetimes.co.uk)
Автор: Владимир Костырин

52-летняя киевлянка, которая купила карабин и готовится защищать свою страну в случае полномасштабного нападения России на Украину, стала героиней статьи британского издания The Times и прославилась на весь мир. Маркетолог Марьяна Жагло рассказала, как вступила в ряды территориальной обороны и подписала контракт резервиста.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Жительница столицы приобрела карабин около года назад для снайперских курсов. Стоимость винтовки составило 1,5 тысячи долларов. К ней также пани Марьяна прикрепила глушитель и оптический прицел. Теперь оружие весит почти 8 кг.

Киевлянка признается, что мощь от первого выстрела в тире ее поразила и даже напугала, но потом - привыкла.

Киевлянка с винтовкой высказалась о готовности защищать Украину и реакции России на свою историю

Киевлянка готова стать на защиту своей страны (фото: скриншот с видео)

Женщина рассказывает, что взяла в руки оружие ради своих троих детей, чтобы быть готовой в случае возможного военного вторжения.

"Мотивация у меня одна - это моя семья. Ты за своих детей должен отвечать. Лучше самой в руки взять оружие, чем это потом будут делать твои дети", - отметила маркетолог.

Киевлянка с винтовкой высказалась о готовности защищать Украину и реакции России на свою историю

Киевлянка Марьяна Жагло с сыном (фото: скриншот с видео)

Около 2 лет назад она вступила в ряды территориальной обороны. Пани Марьяна говорит, что так - спокойнее. Также она подписала контракт резервиста, и теперь уже старший солдат. Добавим, что ее муж является военнослужащим.

После публикации материала о Жагло и как рядовые украинцы берутся за оружие на страницах The Times и других авторитетных международных СМИ, появилась и реакция российского МИДа. Там историю киевлянки назвали фейком, а саму статью посчитали пропагандой.

Сама же пани Марьяна радуется подобному фидбеку и со смехом отмечает: "а как вы считаете - я фейк или нет?".

"А то, что они так отреагировали... Ну, что же, это успех. Успех в том смысле, что их это задело. А если их это задело - значит, мы все правильно делаем", - добавила она.

Видео: киевлянка вооружилась и готовится к защите Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать украинцам о возможном вторжении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Вторжение России в Украину
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух