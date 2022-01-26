"Это наш дом": The Times написало, как украинцы вооружаются, готовясь к нападению России
Британское издание The Times опубликовало материал, как в Украине гражданские собираются сражаться за свою страну в случае полномасштабного нападения России. В частности, героиней публикации стала 52-летняя киевлянка, которая купила винтовку, готовясь встречать оккупантов.
Об этом говорится в статье "Это наш дом": рядовые украинцы берутся за оружие" на сайте The Times.
Как рассказала журналистам жительница Киева Марьяна Жагло, маркетолог по профессии, она "как мать не хочет, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним".
"Лучше я займусь этим сейчас", - говорит женщина.
На снимке видно, как жительница столицы, мать троих детей, на кухне своей квартиры держит в руках карабин Zbroyar Z-15 (украинская полуавтоматическая самозарядная винтовка).
В публикации отмечается, что поскольку путинские войска сосредоточены приблизительно в 95 километрах от столицы Украины, некоторые граждане берут дело в свои руки.
"Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до этого, то мы будем бороться за Киев; мы будем сражаться, чтобы защитить наш город", - сказала киевлянка британским журналистам.
Кроме оружия, женщина также купила шлем и камуфляжный комплект.
Киевлянка купила винтовку, чтобы защищаться в случае вторжения российских войск (фото: thetimes.co.uk)
Ранее "РБК-Украина" рассказывала в новом материале, в каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне.
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