"Это наш дом": The Times написало, как украинцы вооружаются, готовясь к нападению России

Британское издание The Times опубликовало материал, как в Украине гражданские собираются сражаться за свою страну в случае полномасштабного нападения России. В частности, героиней публикации стала 52-летняя киевлянка, которая купила винтовку, готовясь встречать оккупантов.

Об этом говорится в статье "Это наш дом": рядовые украинцы берутся за оружие" на сайте The Times .

Как рассказала журналистам жительница Киева Марьяна Жагло, маркетолог по профессии, она "как мать не хочет, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним".

"Лучше я займусь этим сейчас", - говорит женщина.

На снимке видно, как жительница столицы, мать троих детей, на кухне своей квартиры держит в руках карабин Zbroyar Z-15 (украинская полуавтоматическая самозарядная винтовка).

В публикации отмечается, что поскольку путинские войска сосредоточены приблизительно в 95 километрах от столицы Украины, некоторые граждане берут дело в свои руки.

"Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до этого, то мы будем бороться за Киев; мы будем сражаться, чтобы защитить наш город", - сказала киевлянка британским журналистам.

Кроме оружия, женщина также купила шлем и камуфляжный комплект.

Киевлянка купила винтовку, чтобы защищаться в случае вторжения российских войск (фото: thetimes.co.uk)