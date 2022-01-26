ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Это наш дом": The Times написало, как украинцы вооружаются, готовясь к нападению России

Новина українською →
Среда 26 января 2022 20:40
"Это наш дом": The Times написало, как украинцы вооружаются, готовясь к нападению России Коллаж РБК-Украина: киевлянка купила винтовку, чтобы защищать родной город в случае вторжения российских войск
Автор: Владимир Костырин

Британское издание The Times опубликовало материал, как в Украине гражданские собираются сражаться за свою страну в случае полномасштабного нападения России. В частности, героиней публикации стала 52-летняя киевлянка, которая купила винтовку, готовясь встречать оккупантов.

Об этом говорится в статье "Это наш дом": рядовые украинцы берутся за оружие" на сайте The Times.

Как рассказала журналистам жительница Киева Марьяна Жагло, маркетолог по профессии, она "как мать не хочет, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним".

"Лучше я займусь этим сейчас", - говорит женщина.

На снимке видно, как жительница столицы, мать троих детей, на кухне своей квартиры держит в руках карабин Zbroyar Z-15 (украинская полуавтоматическая самозарядная винтовка).

В публикации отмечается, что поскольку путинские войска сосредоточены приблизительно в 95 километрах от столицы Украины, некоторые граждане берут дело в свои руки.

"Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до этого, то мы будем бороться за Киев; мы будем сражаться, чтобы защитить наш город", - сказала киевлянка британским журналистам.

Кроме оружия, женщина также купила шлем и камуфляжный комплект.

&quot;Это наш дом&quot;: The Times написало, как украинцы вооружаются, готовясь к нападению России

Киевлянка купила винтовку, чтобы защищаться в случае вторжения российских войск (фото: thetimes.co.uk)

Ранее "РБК-Украина" рассказывала в новом материале, в каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне.

А также мы писали о том, что нужно знать украинцам о возможном вторжении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Оружие в Украине Вторжение России в Украину
LITE
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture