"У труні лежить не він": під Житомиром рідним на поховання привезли тіло іншого бійця

Як загинув військовий

Мама загиблого захисника Ольга Богодвид розповіла, що її син отримав повістку 4 вересня, вже 6 вересня чоловіка відправили до Чернігова. Він був стрільцем-санітаром.

Роман пробув у Чернігові близько 2 тижнів. Після цього його батальйон відвезли на передову. Відомо, що перед цим військовий зателефонував рідним і повідомив, що кілька днів не буде виходити на зв'язок.

Згодом рідні отримали сповіщення, що захисник загинув 28 жовтня 2023 року поблизу Богданівки у Бахмутському районі через влучання російської ракети.

Роман Богодвид (фото: suspilne.media)

Як рідні виявили, що у труні інший захисник

5 листопада мав відбутися похорон. У рідне село привезли труну з захисником, але коли рідні відкрили її, то побачили - у ній лежав зовсім інший Герой.

"У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка - чорна. І нігті у мого сина були інші - круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле", - розповіла мама Ольга.

Жінка розповіла, що докладе усіх зусиль, аби знайти свого сина живим або мертвим.

Дружина Романа Лілія розповіла, що першим відкрив труну брат загиблого захисника. Коли він вийшов з будинку, то заявив - у труні лежить тіло іншого чоловіка. Тоді всі рідні були шоковані й пішли на упізнання.

Лілія Месникович (фото: suspilne.media)

Лідія пригадує, що їй передали речі з передової, які нібито належали Роману. Там був компас, ланцюжок та обручка. Тоді жінка здивувалася, адже це були речі не її чоловіка.

"Я подивилася на них біля моргу і сказала, що це речі не мого чоловіка. Можливо, їх знайшли на полі бою й от із цією людиною, що в труні, привезли. Мені сказали, що ця обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Я віддала ці речі у поліцію - мені чужого не потрібно", - розповіла Лілія.

Сестра Романа Аліна розповіла, що у хлопця був шрам на обличчі - у 14 років його покусала собака. У захисника, який був у труні, цього шраму не було.

Кажу їм: "Ось мій Роман, а у труні лежить не він". А вони доводять, що то Роман і все.

Аліна Васін (фото: suspilne.media)

Як коментують інцидент в ТЦК

Комісар Житомирського територіального центру комплектації та соціальної підтримки Олег Клок заявив, що труну із загиблим бійцем не відкривали й бачили лише свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього, розумієте. Прізвище, ім'я, дата, рік народження - все збігається", - заявив комісар ТЦК.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського ТЦК Олександр Рець припустив, що міг спрацювати людський фактор.

"Ми керуємося, в основному, інструкцією з організації поховання військовослужбовців. Там все чітко розписано: хто за що відповідає, хто що має зробити, в який час і як. У такому випадку треба розбиратися", - наголосив Рець.

Він заявив, що тепер тіло мають повернути назад до моргу для зберігання. Рідні Романа мають написати заяву до поліції й за цим фактом відкриють кримінальне провадження за фактом зникнення людини.