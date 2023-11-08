"В гробу лежит не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого бойца

Как погиб военный

Мама погибшего защитника Ольга Богодвид рассказала, что ее сын получил повестку 4 сентября, уже 6 сентября мужчину отправили в Чернигов. Роман был стрелком-санитаром во втором механизированном отделении третьего механизированного взвода седьмой механизированной роты третьего механизированного батальона.

Роман пробыл в Чернигове около 2 недель. После этого его батальон увезли на передовую. Известно, что перед этим Роман позвонил по телефону родным и сообщил, что несколько дней не будет выходить на связь.

Впоследствии родные Романа получили уведомление, что защитник погиб 28 октября 2023 года вблизи Богдановки в Бахмутском районе из-за попадания российской ракеты.

Роман Богодвид (фото: suspilne.media)

Как родные обнаружили, что у гроба другой защитник

5 ноября должны были состояться похороны. В родное село привезли гроб с защитником, но когда родные открыли его, то увидели - в нем лежал совсем другой Герой.

"У него щетина была светлая, с сединой, а у этого мужчины - черная. И ногти у моего сына были другие - круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", - рассказала мама Ольга.

Женщина рассказала, что приложит все усилия, чтобы найти своего сына живым или мертвым.

Жена Романа Лилия Мескович рассказала, что первым открыл гроб брат погибшего защитника. Когда брат вышел из дома, то заявил - в гробу лежит тело другого мужчины. Тогда все родные были в шоке и пошли на опознание.

Лилия Месникович (фото: suspilne.media)

Лидия вспоминает, что ей передали вещи из передовой, которые якобы принадлежали Роману. Там был компас, цепочка и кольцо. Тогда женщина удивилась, ведь это были вещи не мужа.

"Я посмотрела на них возле морга и сказала, что это вещи не моего мужа. Возможно, их нашли на поле боя и вот с этим человеком, что в гробу, привезли. Мне сказали, что это кольцо было на пальце моего мужа, но мы кольца никогда не носили, хотя и были замужем. Я отдала эти вещи в полицию - мне чужого не нужно", - рассказала Лилия.

Сестра Романа Алина рассказала, что у парня был шрам на лице - в 14 лет его покусала собака. У защитника, находившегося в гробу, этого шрама не было.

Говорю им: "Вот мой Роман, а в гробу лежит не он". А они доказывают, что это Роман и все.

Алина Васин (фото: suspilne.media)

Как комментируют инцидент в ТЦК

Комиссар Житомирского территориального центра комплектации и социальной поддержки Олег Клок заявил, что гроб с погибшим бойцом не открывали и видели только свидетельство о смерти.

"Уведомление поступило на него, понимаете. Фамилия, имя, дата, год рождения - все совпадает", - заявил комиссар ТЦК.

Заместитель начальника по морально психологическому обеспечению Житомирского ТЦК Александр Рец предположил, что мог сработать человеческий фактор.

"Мы руководствуемся, в основном, инструкцией по организации похорон военнослужащих. Там все четко расписано: кто за что отвечает, кто что должен сделать, в какое время и как. В таком случае нужно разбираться", - подчеркнул Рец.

Он заявил, что теперь тело должно вернуть обратно в морг для хранения. Родные Романа должны написать заявление в полицию и по этому факту откроют уголовное производство по факту исчезновения человека.