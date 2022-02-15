"У обоих есть чувства друг к другу": Эллерт признался, что хочет вернуть Мишину

Эллерт отметил, что в данное время они не встречаются и их отношения стоят на паузе, но он сделает все, чтобы это изменить. Он все еще хочет быть вместе с Ксенией.

Кроме того, Александр признался, что тяжело переживал разрыв. При этом за последние 6 месяцев он похудел на 10 килограммов и многое осознал.

"Все будет хорошо, я уверен в этом. Я не утверждаю, что у нас 100% будут отношения и все наладится. Я в это верю и попытаюсь сделать все, чтобы все наладилось. Я уверен, что у нас обоих есть чувства друг к другу", - сказал Александр.

Эллерт также показал кольцо, которое носит до сих пор, хотя официально они не были женаты, но эти отношения он называет гражданским браком.

Он заявил, что ревность была с обоих сторон, в той или иной степени. Также отношения были сложными из-за того, что пара была вместе не так много, как хотелось бы. У всех работа занимала слишком много времени.

Перед Новым годом он даже хотел поговорить с Ксенией, но примирение пока что не произошло.

Александр Эллерт хочет восстановить отношения с Ксенией Мишиной