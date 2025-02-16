"У нього нестійка психіка". Камалія розповіла, що її переслідує екс-обранець

Артистка зізналася, що мала симпатію до чоловіка, який був забезпеченим. Проте головною проблемою стали його ревнощі та категоричні вимоги.

"Чоловік був, котрий мені сподобався. Він не супермільйонером був, але заробляв гроші, був забезпечений, він мені дуже сподобався. Але, селяві, не зійшлося, тому що, це ревнощі, звісно. Коли ми почали розмовляти, він так сказав: "Якщо два тижні з дітьми - значить два тижні зі мною. Обов'язково заміж", а мене це напружує", - поділилася співачка.

Вона додала, що екс-обранець дуже ревнував її до Захура. Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Я повинна планувати, майже підписувати в нього свій графік. Повинен бути графік чіткий на місяць, на два, на три, на півроку. А як у артиста може бути так? Плюс у мене діти, от у мене дитина, не дай Боже, захворіє і мені треба буде терміново в Лондон летіти, і я повинна запитувати дозвіл? Ні, я не можу так. А я буду його жінкою і він мені скаже: "Ти моя жінка і я тобі не дозволяю", - розповіла Камалія.

Артистка підкреслила, що наполегливе прагнення чоловіка якнайшвидше узаконити стосунки свідчить про його схильність до тиранічної, нарцисичної чи навіть психопатичної поведінки.

"А я вже бачила такі риси характера у цього чоловіка: він такий владний чоловік, до моїх ніг кидалося все. Теж і такий романтичний, і таке все. Але я почала помічати, що він запальний, у нього нестійка психіка, такі психоемоційні гойдалки. І коли він випивав, то я бачила, що цей чоловік стає дуже агресивним", - сказала вона. Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Знаменитість зізналася, що колишній слідкує за її геолокацією і вона відчуває постійний нагляд.

"Ці переслідування продовжуються, і я навіть озираюся, як ходжу, і в мене таке відчуття, що за мною постійно слідкують", - поділилася вона.

За її словами, екс-коханець навіть "підкупляв" її масажистку, щоб вона доповіла йому про кожен її крок.