"У него неустойчивая психика". Камалия рассказала, что ее преследует экс-избранник

Артистка призналась, что имела симпатию к мужчине, который был обеспеченным. Однако главной проблемой стала его ревность и категорические требования.

"Мужчина был, который мне понравился. Он не супермиллионером был, но зарабатывал деньги, был обеспечен, он мне очень понравился. Но, селяви, не сошлось, потому что, это ревность, конечно. Когда мы начали разговаривать, он так сказал: "Если две недели с детьми - значит две недели со мной. Обязательно замуж", а меня это напрягает", - поделилась певица.

Она добавила, что экс-избранник очень ревновал ее к Захуру. Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Я должна планировать, почти подписывать у него свой график. Должен быть график четкий на месяц, на два, на три, на полгода. А как у артиста может быть так? Плюс у меня дети, вот у меня ребенок, не дай Бог, заболеет и мне надо будет срочно в Лондон лететь, и я должна спрашивать разрешение? Нет, я не могу так. А я буду его женой и он мне скажет: "Ты моя жена и я тебе не разрешаю", - рассказала Камалия.

Артистка подчеркнула, что настойчивое стремление мужчины как можно быстрее узаконить отношения свидетельствует о его склонности к тираническому, нарциссическому или даже психопатическому поведению.

"А я уже видела такие черты характера у этого мужчины: он такой властный человек, к моим ногам бросалось все. Тоже и такой романтичный, и такое все. Но я начала замечать, что он вспыльчивый, у него неустойчивая психика, такие психоэмоциональные качели. И когда он выпивал, то я видела, что этот человек становится очень агрессивным", - сказала она. Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Знаменитость призналась, что бывший следит за ее геолокацией и она чувствует постоянный надзор.

"Эти преследования продолжаются, и я даже оглядываюсь, как хожу, и у меня такое ощущение, что за мной постоянно следят", - поделилась она.

По ее словам, экс-любовник даже "подкупал" ее массажистку, чтобы она докладывала ему о каждом ее шаге.