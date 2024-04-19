У Нідерландах трагічно загинула українка: що відомо

Повідомлення про загибель

У понеділок, 15 квітня, чоловік загиблої Олег Гук написав на своїй сторінці у Facebook допис зі всього двома словами "Вічна пам'ять".

18 квітня він оприлюднив допис-подяку коханій дружині.

"Дякую, моє коханнячко, моя пташечко, моя Оленочко, за найкращі роки проведені з тобою. Дякую тобі за діточок яких ти мені подарувала", - написав чоловік.

Він визнав, що заради коханої міг перевернути світ.

"Ти була моїм всесвітом, а діточки - хорошим доповненням для нас, які завжди освітлювали нашу спільну дорогу життя, де завжди тримали нас в тонусі", - наголосив Олег.

Він ще раз подякував своїй коханій за "солодкі роки спільного життя".

"Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Спочивай з миром. Ти завжди будеш в моєму серці. Але на жаль все має свій початок і кінець. І це найгірше", - підсумував він.

Олена з дітьми (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Обставини трагедії

Дещо згодом Олег у коментарі "Неорадіо" уточнив, що його дружина загинула у ДТП і нині щодо цієї трагічної події ведеться слідство.

"З того, що зараз можна сказати, то зрозуміло, що на момент ДТП попереду була зупинка трафіка через затор. Перед авто Оленки зупинилася фура без причепа, і вона зупинилася. Але задня фура з причепом румунської фірми, не зупиняючись, на швидкості, виштовхнула її авто і виїхала ще на неї", - розповів чоловік.

Він додав, що його дружина була досвідченим водієм.

"У нас було авто на українських номерах, але ми його продали й купили на нідерландських. Для того, щоб платити податки. Оленка вважала ненормальним, коли ні за що не оплачуєш", - зауважив чоловік загиблої.

Він пригадав також, що дружина хотіла маленьке авто, яким у Нідерландах "переважно всі їздять".

"Але я запропонував більше й нового покоління - щоб їй легше було їздити - Renault Talisman універсал. Бо ми завжди кудись їдемо і чомусь багато речей. Діти беруть все, що треба і не дуже", - поділився Олег.

Він визнав, що вважав, буцімто "велике авто захистить на дорозі".

"Казав: "Ти маленька, а на дорозі завжди є ризики. Тому будеш більш захищена, ніж в маленькому авто". Але, на жаль, так не сталося, І великий автомобіль не врятував", - додав чоловік.

Щаслива родина у машині (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Шлях з України в Нідерланди

За словами Олега, вони з дружиною прожили разом 15 щасливих років.

Пара познайомилась на весіллі друзів - коли були дружбою та дружкою. Місцем зустрічей для них став Львів, де Олена навчалась, а згодом обидвоє працювали.

"Після одруження жили деякий час у селі, у Львові, а потім перебралися в Червоноград. Але їздили на роботу до Львова, де Оленка працювала адміністратором у "Гранд-готелі", - поділився чоловік.

Молодята Олег і Олена (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Він додав, що жінка просто обожнювала свою роботу та мала всі можливості для кар'єрного росту.

"Але щоб не залишати дітей і приділяти їм увагу, працювала добу, а потім мала вихідні", - уточнив Олег.

За словами чоловіка, незадовго до початку повномасштабної війни він поїхав у Нідерланди відреставрувати будинок друга.

"Дружина з дітьми мала приїхати в гості. У нас не було планів залишатися там. Але в Україні почалася війна. Друзі допомогли нам влаштуватися, діти пішли до школи", - зізнався він.

Пара під час прогулянки (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Кілька місяців тому Олена почала працювати у новій для неї сфері - у фірмі, що займається реставрацією автомобільних вікон.

"Минулої п'ятниці похвалилася тим, що їй дозволили й вона сама зняла лобове скло. Тобто не тільки виконувала свою роботу з реставрації, але й вчилася у колег, вбирала всю інформацію, щоб добре знати свою роботу. Багато вивчала вдома", - пригадав Олег.

Згідно з локацією, вказаною на сторінці у Facebook, чоловік перебував у Слідрехті на заході Нідерландів (у провінції Південна Голландія).

Мама з донькою та сином (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Прощання й поховання

За словами чоловіка, нині він оформляє всі необхідні документи, аби привезти тіло дружини додому - в село Рудники Стрийського району Львівської області.

Він додав, що саме там вони з Оленою "планували колись жити, називаючи "нашою дачею".

"У нас дуже багато друзів в Україні й вони хочуть попрощатися з нею, а вона хотіла б попрощатися з ними. Вчора я розмовляв зі своїми дітьми - чи хочуть вони залишитися тут, чи ми їдемо додому разом із мамою. Вони відмовилися, бо мама цього не хотіла б", - розповів Олег.

Він зауважив, що вони з дружиною знали на сто відсотків, що повернуться через деякий час в Україну.

Олена сумувала за Україною (фото: facebook.com/Oleh Huk)

"Але раз вже є можливість дати дітям європейську освіту, то використаємо цей шанс. Це був Оленчин план. А діти б самі вирішили, де їм жити далі", - пояснив чоловік.

Він уточнив, що їхній син поки що навчається в українській школі, а донька - вже другий рік у нідерландській.

"Їй дається мова. Не повірите, настільки добре говорить, що дружина в доньки брала уроки. Вони навіть жартували наді мною нідерландською, бо я не дуже добре розумію, про що говорять", - поділився чоловік.

Крім того, він зазначив, що знає - друзі в Україні почали збирати кошти для Олени.

"Це їхнє право. Кошти будуть дітям від мами й тих людей, які її знали. Яких вона любила", - додав Олег.

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"У понеділок, 22 квітня, відбудеться для наших українських і нідерландських друзів прощальний молебень у кімнаті смутку при медзакладі (крематорії) міста Слідрехт. Буде наш священник з церкви, до якої ми їздили, отець родом зі Стрийщини. І буде онлайн-трансляція церемонії прощання о 10:00 за нідерландським часом (пароль для входу: 18121986), де кожен зможе бути присутнім", - наголосив чоловік загиблої.

Олена з сином (фото: facebook.com/Oleh Huk)

Крім того, всі бажаючі зможуть попрощатися з Оленою і в Україні (коли будуть готові усі необхідні документи для перевезення тіла).

"Це, на жаль, не так швидко робиться, як ми б хотіли. Надалі я проінформую, коли тіло буде доставлене в Україну. Чин похорону буде проводитись в селі Рудники (вул. Рашови, 99, Стрийський район, Львівська область)", - підсумував Олег.