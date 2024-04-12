Скільки молоді з України почали навчатися в Нідерландах: деталі

Нідерланди приймають понад 100 тисяч українських біженців, більшість яких добре інтегрувалися. Водночас значна частина української молоді в цій країні не навчаються і не працюють.

Про це свідчать дані статичного управління крани, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl .

У Нідерландах вивчили, чим зайняті діти та молодь з України, які отримали тимчасовий захист. З'ясувалося, що кожен шостий український біженець від 4 до 23 років не бере участі в освітній програмі країни, а також не має роботи. Такі дані опублікувало статистичне управління Нідерландів (CBS).

На початок жовтня в Нідерландах перебували майже 98 тисяч українців. Близько 30 тисяч з них були віком до 23 років. Більшість молодих українців у Нідерландах відвідують школу чи курси – близько 65%.

Невелика група дітей з України не відвідують початкову школу в Нідерландах – від 5-7% залежно від віку. Водночас більшість 15-16-річних ходять до середньої школи.

Вже із 17 років все менше українських біженців ходять до школи, оскільки вони частіше зосереджені на роботі. Приблизно третина українських біженців віком 18-22 років є безробітними та не навчаються.

Найбільше українських дітей та молоді оселилися в Беку (провінція Лімбург), і Пекелі (у провінції Гронінген). Обидва муніципалітети мають велику зону прийому українських біженців.