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Скільки молоді з України почали навчатися в Нідерландах: деталі

Нідерланди, Амстердам, П'ятниця 12 квітня 2024 11:42
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Скільки молоді з України почали навчатися в Нідерландах: деталі Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нідерланди приймають понад 100 тисяч українських біженців, більшість яких добре інтегрувалися. Водночас значна частина української молоді в цій країні не навчаються і не працюють.

Про це свідчать дані статичного управління крани, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

У Нідерландах вивчили, чим зайняті діти та молодь з України, які отримали тимчасовий захист. З'ясувалося, що кожен шостий український біженець від 4 до 23 років не бере участі в освітній програмі країни, а також не має роботи. Такі дані опублікувало статистичне управління Нідерландів (CBS).

На початок жовтня в Нідерландах перебували майже 98 тисяч українців. Близько 30 тисяч з них були віком до 23 років. Більшість молодих українців у Нідерландах відвідують школу чи курси – близько 65%.

Невелика група дітей з України не відвідують початкову школу в Нідерландах – від 5-7% залежно від віку. Водночас більшість 15-16-річних ходять до середньої школи.

Вже із 17 років все менше українських біженців ходять до школи, оскільки вони частіше зосереджені на роботі. Приблизно третина українських біженців віком 18-22 років є безробітними та не навчаються.

Найбільше українських дітей та молоді оселилися в Беку (провінція Лімбург), і Пекелі (у провінції Гронінген). Обидва муніципалітети мають велику зону прийому українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах пропонують зобов'язати українських біженців платити за проживання. Це пов'язано із тим, що більше половини українців працюють у цій країні.

Також ми повідомляли, що переможець виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців. Нібито вони приїжджають заради безкоштовного житла та робочих місць.

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