Частину біженців із України поки не висилатимуть із Нідерландів: деталі

У Нідерландах суди виносять суперечливі рішення щодо біженців із України, які не мають українського громадянства. Частині з них дозволили залишитися у країні попри рішення влади припинити захист.

Громадяни третіх країн, які прибули до Нідерландів із України, мали виїхати до квітня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dutchnews.nl .

У Нідерландах склалася заплутана ситуація навколо громадян третіх країн, які проживали в Україні до російського вторгнення та прибули за тимчасовим захистом. Суди винесли суперечливі рішення щодо їхнього права на перебування.

Державна рада (вищий адміністративний суд Нідерландів) наприкінці січня визначив, що громадяни третіх країн повинні залишити офіційні місця для біженців до 2 квітня 2024 року. Але кілька окремих груп звернулися до суду, щоб оскаржити це.

Держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург визнав, що ситуація є надзвичайно складною, оскільки деяким біженцям дали право залишитися в Нідерландах за рішенням суду, але іншим було наказано виїхати.

Низка судових постанов, прийнятих за останній місяць, суперечить вердикту Державної ради, а також одна одній. Окружний суд Амстердама звернувся до Європейського суду з проханням надати правовий висновок і заявив, що не буде висилати громадян третіх країн з їхнього помешкання, доки не отримає відповідь.

"Люди, які програли справу в суді, повинні залишити житло для біженців, але ті, хто все ще бере участь у судових справах, можуть залишитися. Це створює величезну невизначеність у праві. У нас не може бути ситуації, коли одна група людей може залишитися, а інші повинні виїхати залежно від того, хто був суддею в їхній справі", – зазначила юрист Марджон Рістра-Пітерс.

Загалом до Нідерландів прибуло близько 2500 громадян третіх країн. Деякі були студентами або працювали в Україні, інші були одружені з українськими громадянами. Із них 750 подали заявки на надання притулку в Нідерландах, 250 подали запити на дозвіл на проживання іншого типу, а 1500 людей ще не повідомили імміграційній службі про свої плани.